Las mejores ofertas de teléfonos para este Buen Fin 2019

Al igual que en Estados Unidos, México cuenta con un fin de semana largo de descuentos y para esta novena edición del Buen Fin algunas tiendas y marcas ya han anunciado algunas de sus ofertas.

A continuación presentamos los descuentos que más han captado nuestra atención.

CNET en Español actualizará este artículo a medida que estas ofertas se vayan actualizando y recuerda que el precio de los productos está en pesos mexicanos.

El teléfono que podríamos llamar estándar de la familia Galaxy S10 no sólo hereda lo mejor del teléfono más caro, sino que además tiene un tamaño ideal, una pantalla elegante y un funcionamiento de lujo. Este teléfono está bloqueado por la operadora Telcel. Sin embargo, Best Buy México también tiene una oferta si es que tienes un plan con AT&T . Lee nuestra reseña del Samsung Galaxy S10 .

El Motorola One Zoom destaca por varios aspectos: un diseño alargado con cámara en el bisel superior en forma de gota, lector de huellas en pantalla, cámara de cuatro lentes que ofrece entre ellos un potente zoom y un lente gran angular; una batería de buena duración y pantalla AMOLED. Lee nuestra reseña del Motorola One Zoom .

Óscar Gutiérrez/CNET

El Motorola One Action tiene un bonito y novedoso diseño, carga rápida con cargador compatible incluido, almacenamiento de 128GB, Android casi puro y un "lente de acción" que es capaz de captar 117 grados del contenido frente al celular, por lo que el video es quizá la razón de ser de este teléfono Motorola One Action.

En la compra del One Action, Best Buy te regala un Motorola E5 Plus. Lee nuestra reseña del Motorola One Action.