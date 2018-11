Sam's Club en Black Friday 2018: Ofertas que incluyen televisores Vizio, laptops HP y más

Sam's Club

Claro, Sam's Club es un gran lugar para ir cuando necesitas una enorme bolsa de Doritos, un paquete de seis kakis y una novela de John Grisham. Pero cuando llega el Viernes Negro, también ofrece algunas ofertas valiosas en televisores, computadoras portátiles y un montón de otros dispositivos, algunos de los cuales pueden estar entre las mejores ofertas que hemos visto en 2018.

Al igual que en Costco, debes ser miembro para aprovechar las ofertas de Sam's Club. (Técnicamente, los no-miembros aún pueden comprar cosas, pero pagarán un 10 por ciento adicional). Una membresía anual a Sam's Club cuesta entre US$45 y US$100.

En términos de inventario, Sam's Club ofrece una combinación bastante convencional de ropa, artículos para el hogar, muebles y electrónica. Su oferta del Viernes Negro para 2018 es la más fuerte en las categorías de TV y computadoras portátiles.

En particular, Sam's Club venderá (solo en línea) el televisor Vizio M-Series 4K de 55 pulgadas, resaltado a continuación, por apenas US$450 a partir de la mañana del Día de Acción de Gracias (jueves, 22 de noviembre). También se opone a la venerable tendencia del Viernes Negro de descontar computadoras y portátiles más antiguas con procesadores obsoletos; la mayoría de las ofertas de Sam's Club en computadoras tienen máquinas contemporáneas que ejecutan CPUs de octava generación más nuevas de Intel.

Las tiendas de Sam's Club cerrarán el Día de Acción de Gracias, pero las ofertas del Black Friday se lanzarán en SamsClub.com a partir de las 12:01 a.m. ET el 22 de noviembre. Las puertas se abrirán a las 7 a.m. hora local del viernes, 23 de noviembre.

Los precios especiales de Sam's Club estarán disponibles hasta el 25 de noviembre o hasta agotar existencias.



Enlazamos a la lista actual en el sitio Web del minorista cuando hay uno disponible, pero, por supuesto, los precios de descuento no estarán disponibles hasta que comiencen las ofertas respectivas.

Televisor Vizio M-Series de 55 pulgadas, modelo M55-F0: US$450 (ahorra US$150) Sarah Tew/CNET Aunque la serie Vizio M de 55 pulgadas no puede competir con la serie TCL 6 en calidad de imagen, a este precio, sin embargo, es el valor superior. Y es el televisor menos costoso que recomendaremos para el Viernes Negro 2018 que haya obtenido al menos un "8" en calidad de imagen. Oferta disponible solo en línea. Ver en Sam's Club Lee la reseña de CNET (en inglés)

Televisor Samsung 4K TV de 75 pulgadas con Xbox One S por US$1,280 (ahorra US$230) Aunque no hemos analizado este televisor Samsung de 75 pulgadas en particular, probablemente no sea tan bueno como el Vizio P-Series. Sin embargo, si estás buscando una experiencia de juego del tipo cine y empezar de cero, esta es una oferta bastante decente, siempre y cuando no necesites la máxima calidad de imagen. Nota: los miembros de Sam's Club Plus son elegibles para recibir recompensas en efectivo 3x en esta oferta. Ver en Sam's Club

Laptop HP Pavilion de 15.6 pulgadas con Core i3 y almacenamiento de 2TB por US$400 (ahorra US$200) Si estás más preocupado por el almacenamiento que por el rendimiento, la oferta de Sam's Club en este portátil HP de 15.6 pulgadas está entre las mejores que hemos visto este año. Por US$400, obtienes una CPU Intel Core i3 de octava generación, 8GB de RAM y un ridículo disco duro de 2TB. Ver en Sam's Club

Laptop HP Pavilion de 15.6 pulgadas con Core i5 y disco duro de 1TB por US$550 (ahorra US$150) Los miembros de Sam's Club son elegibles para la garantía extendida de dos años que viene incluida con esta laptop. Una línea sólida de especificaciones: CPU Intel Core i5 de octava generación, 8GB de SDRAM DDR4 y un disco duro de 1TB. Ver en Sam's Club

Laptop HP de 17.3 pulgadas con pantalla táctil, CPU Core i7, disco duro de 2TB y unidad óptica por US$650 (ahorra US$250) Esta enorme portátil HP está absolutamente cargada. Obtienes una pantalla táctil HD de 17.3 pulgadas, un procesador Intel Core i7 de gama alta, 8GB de RAM (más 16GB de Intel Optane), un disco duro de 2TB y una unidad óptica. Sam's Cub también ofrece una garantía adicional de dos años. Nota: Sam's Club también está vendiendo una variación menos cara de esta máquina, con menos poder y sin pantalla táctil por US$450. Ver en Sam's Club

Audífonos Bose SoundLink Bluetooth por US$100 (ahorra US$60) Sarah Tew Estos son compactos y cómodos y ofrecen una excelente calidad de audio. Nuestro único obstáculo ha sido el precio, pero esta oferta lo mitiga. Equivalente a los precios que estamos viendo en otros lugares. Ver en Sam's Club Lee nuestra reseña

Fitbit Versa, US$150 (ahorra US$50) Josh Miller/CNET Sam's Club tiene la misma oferta en este reloj inteligente como muchos otros minoristas. El Versa tiene un diseño cómodo y elegante con una pantalla táctil a color, un sensor de ritmo cardíaco y una batería que te durará bastante. Y es compatible tanto con dispositivos Android como iOS. Ver en Sam's Club Lee nuestra reseña

Aspiradora iRobot Roomba e5 por US$250 (ahorra US$100) Un precio convincente en un robot aspirador conectado a Wi-Fi con una capacidad nominal de 90 minutos de uso por carga. Es compatible con Alexa y Google Assistant. Ver en Sam's Club Lee aquí más sobre la Roomba

Aspiradora Shark Rotator Professional Vacuum XL por US$100 (ahorra US$50) Analizamos una versión anterior y diferente de la Shark Rotator y la encontramos fácil de usar y efectiva. La que Sam's Club está vendiendo cuenta con un filtro HEPA y faros LED y promete ser "ultra silenciosa". Ver en Sam's Club

