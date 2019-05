Echo Dot y Google Home Mini, en descuento para el Día de las Madres

Agrandar Imagen Ry Crist/CNET

Las bocinas inteligentes Echo Dot (tercera generación) y la Google Home Mini frecuentemente se encuentran en oferta y hoy no es la excepción, pues tanto Amazon como Best Buy están vendiendo las Echo Dots por US$30 (eso significa US$20 menos) y Walmart t Best Buy tienen la Google Home Mini por US$29 (US$20 menos).

Estos precios no representan mínimos históricos, pero siguen siendo muy atractivos. Para el Cyber Monday del año pasado, Amazon tuvo la Echo Dot en US$24 y hemos visto la Home Mini por tan solo US$25. Puedes leer nuestros análisis completos de la Echo Dot aquí y de la Google Home Mini aquí.

Nota del editor: CNET podría llevarse una parte de los ingresos generados por la venta de productos que aparecen en esta página.

Echo Dot en oferta

Google Home Mini en oferta