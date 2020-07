Estas son las mejores ofertas de último minuto para hacer tus impuestos

Sí, es extraño estar pensando en los impuestos durante el verano, pero esto es probablemente lo menos extraño que ha pasado en 2020. La fecha de vencimiento para presentar impuestos este año se retrasó al 15 de julio desde su fecha límite habitual del 15 de abril en respuesta a la pandemia de coronavirus. Si aún no has presentado tu declaración, estás apenas a tiempo para ahorrar algo de dinero en tu preparación de impuestos. Una gran cantidad de proveedores de preparación de taxes están ofreciendo buenas ofertas de última hora, que incluyen servicios gratuitos, descuentos, soporte para trabajadores de primera línea e incluso una tarjeta de regalo de Amazon si recomiendas a un amigo.

Si tu situación de ingresos es relativamente simple y no superas el límite de ingresos, puedes ser elegible para presentar en línea y de forma gratuita. El IRS proporciona una lista de opciones de servicios y CNET tiene mucha información sobre cómo presentar tus impuestos en línea.

La presentación gratuita de impuestos siempre ha sido una opción si no te importa lidiar con el papeleo, pero TurboTax lo está haciendo aún más fácil con su herramienta de importación W-2 de forma gratuita. La presentación puede ser aún más rápida si la presentaste el año pasado o si TurboTax importa tu información desde otro software de impuestos.

Jackson Hewitt

Jackson Hewitt Tax Pro From Home es el plan perfecto si prefieres que alguien más haga el trabajo por ti. Simplemente debes cargar todos tus documentos desde casa, chatea con los profesionales de impuestos y tus taxes estarán listos en 24 horas. Si no, será gratis. Ahora todos los planes Tax Pro From Home tienen un 50 por ciento de descento.