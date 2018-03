Se filtran las cinco mejores ofertas de Dell para este Viernes Negro

David Carnoy/CNET

Falta más de un mes para el llamado Viernes Negro, pero la avalancha de ofertas y ofertas por tiempo limitado ha comenzado. Según imágenes escaneadas de lo que pretendía ser una próxima promoción para el Viernes Negro de Dell -- y si la filtración es exacta -- hay un buen número de ofertas que se vienen.

Esta advertencia es importante, por supuesto: no sabemos si las promociones filtradas son finales, o si son incluso 100 por ciento exactas. Nada aquí luce imposible, pero- como siempre - el comprador debe tener cuidado. Dicho esto, estamos procediendo con la suposición de que éstas son verdaderas.

Como era de esperar, la promoción de Dell para Viernes Negro parece girar en torno a las computadoras portátiles de Dell, pero hay algunas otras joyas que podrían valer la pena. Lo mejor de todo: estas ofertas están disponibles en línea, lo que deja más tiempo para disfrutar pavo. Las ventas no se inician hasta las 6 pm ET / 3 pm PT en el Día de Acción de Gracias, es decir el jueves 26 de noviembre..

Microsoft Xbox One Bundle, US$299.99: Primero que nada vemos esta oferta para un paquete de la Xbox One de Microsoft: te llevas una consola de 500GB y un segundo control, además de una copia de Fallout 4 y Gears of War: Ultimate Edition por US$299.99.

Vizio M60-C3 60-inch 4K TV, US$799.99: Si estás buscando dar el salto a un televisor 4K, Dell tiene el modelo de Vizio casi a la mitad de su precio normal. El Vizio M60-C3 es un televisor de 60 pulgadas que ofrece un buen balance entre precio y valor (incluso a su precio normal de US$1,299). Dell lo venderá por US$799.99 a partir de las 12 a.m. ET del viernes 27 de noviembre, o las 9 p.m. PT del jueves 26 de noviembre.

Laptop Alienware 15 a US$1,199.99: Los fans de juegos en PC que estén buscando ahorrarse un dinerito, podrían estar interesados en la línea Alienware de Dell. La última versión de la laptop Alienware 15 tiene un chip "Skylake" Intel Core i7 de sexta generación, una GPU Nvidia GTX 970M y una pantalla de 15.6 pulgadas y resolución de 1,920 by 1,080, por US$1,199.99. Eso significa US$300 menos de su precio normal, lo cual es buenísimo, pues te puedes comprar algunos juegos con ese dinero que te ahorras.

Computadora de escritorio Alienware X51 para juegos, US$1,249.99: Si quieres algo más poderoso, está la Alienware X51. Se envía con un procesador Core i7 de sexta generación y una GPU Nvidia GeForce GTX 960, por US$1,249.99. Puedes usar esos US$400 que te ahorras para comprar más juegos.

Dell Inspiron 14 3000, US$149.99: Si solamente estás buscando algo increíblemente barato, échale un ojo a la Inspiron 14 3000. Analizamos el modelo del año pasado y realmente nos impresionó. Se trata de una laptop asequible que ahora puedes comprar por US$149.99.