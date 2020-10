Prime Day 2020 arranca con ofertas previas: Descuentos en Echo Dot, Echo Show y más

Amazon Prime Day, el evento anual de ofertas, se llevará a cabo el 13 y 14 de octubre. Sin embargo, el gigante tecnológico no pierde el tiempo por lo que desde el pasado 28 de septiembre, varios dispositivos Amazon, como la Echo Dot, la Echo Auto o el dispositivo Fire TV Recast están en descuento, así como diferentes servicios de Amazon como Amazon Music, Audible, Kindle Unlimited y más.

Además, de estas ofertas, a partir de ahora y hasta el 12 de octubre, Amazon ofrecerá un crédito de US$10 para usar durante el Prime Day a los miembros que gasten US$10 en artículos vendidos por pequeñas empresas locales, así como por artesanos seleccionados. Las tiendas participantes las puedes encontrar en la página Web de Amazon.

También puedes ver las ofertas que ya están disponibles en Amazon México y las ofertas de Prime Day en Amazon España.

A continuación te decimos cuáles ofertas puedes aprovechar desde el 28 de septiembre.

Esta oferta incluye un año de suscripción al app de cocina Food Network Kitchen , todo por US$105. Read our Echo Show 8 review .

Esta bocina con Alexa para niños no es la versión cool y nueva de 2020 de la Echo Dot for Kids. Aun así, uno no se puede resistir a su precio: US$35.