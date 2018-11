Ofertas de Black Friday 2018 para el hogar inteligente

Noviembre es un mes de tradiciones en EE.UU.: Llega el clima frío, vemos partidos de fútbol americano, comemos pavo con los amigos y familiares –y navegamos Internet en busca de las mejores ofertas de Viernes Negro.

Si tú también deseas encontrar descuentos, en particular para el hogar inteligente, has llegado al lugar apropiado. En años pasados, algunos de los productos en nuestra lista han sido muy cotizados durante Black Friday, especialmente ahora que Amazon y Google se han dedicado a fabricar productos para el hogar conectado. Este 2018 se repetirá y aumentará toda la fiebre porque hay muchas ofertas en artículos con Alexa y Google Assistant, incluyendo de marcas como Nest y Ecobee.

Con el fin de ayudarte a encontrar las ofertas, a continuación te mostramos una lista de las promociones para el hogar inteligente que hemos recopilado hasta el momento. Las primeras dadas a conocer son de Amazon y Target, pero es muy probable que en los próximos días veamos descuentos de minoristas como Walmart, Best Buy, Home Depot entre otras. Asegúrate guardar esta página porque cuando veamos más, la estaremos actualizando.

Recuerda que algunas de estas ofertas no estarán disponibles hasta el Día de Thanksgiving o Black Friday. (Es posible que CNET reciba una porción de la venta de los productos destacados en esta lista.).

También con un descuento de US$40: la nueva bocina Amazon Echo Plus (2da gen.) estará a la venta por US$110 durante Black Friday. Esta Echo tiene mejor calidad de sonido e incorpora un sensor de temperatura y un radio Zigbee que se conecta directamente a bombillos y cerraduras inteligentes.

Ahorra US$70

La cámara para interiores Nest Cam por US$129

Tyler Lizenby/CNET

La colección de cámaras inteligentes de Nest son una sólida opción para un regalo de Navidad, pero no son baratas. Afortunadamente, podrás conseguir un descuento significativo de US$70 en la cámara Next Cam Indoor original en Target este próximo Viernes Negro lo que reduce su precio a US$129. No es el modelo más reciente, pero es un buen valor, especialmente a este precio.