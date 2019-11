Las ofertas de PS4, Nintendo, Xbox One y videojuegos para Black Friday 2019

Microsoft

Si quieres actualizarte a una PS4 Pro o a una Xbox One X, o quizá comprarte una Nintendo Switch, Black Friday es un excelente momento para realizar esta compra. Por eso, tenemos los ojos bien abiertos para avistar cualquier oferta o descuento en una Xbox, PS4 y Nintendo Switch.

Por ahora, hay ofertas en paquetes de consolas y videojuegos que te pueden ahorrar US$100. Hay algunas condiciones que debes tener en mente, por lo que te tienes que asegurar de enterarte de todos los detalles de la oferta.

Los que decidan comprar una PS4 o una Xbox es que tanto la PlayStation 5 como la próxima consola Xbox están programadas a salir en 2020. Las nuevas consolas serán compatibles con los juegos de la PS4 y Xbox One.

Los paquetes que listamos abajo son de comerciantes específicas, pero esperamos que ofertas en paquetes similares estén disponibles ampliamente.

Ofertas de PlayStation

Estas son algunas descuentos de PlayStation que han captado nuestra atención:

La PS4 base y PSVR vienen en un paquete con desde dos a 5 videojuegos. El precio inicial es de US$200.

PlayStation Pro por US$300 (US$100 de descuento)

PS Gold Headset por US$70 (ahorra US$30)

Controles inalámbricos DualShock 4 por $40 (ahorra US$25)

25 por ciento de descuento en la suscripción anual de PlayStation Plus

Videojuegos por US$20: Days Gone, Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition, MediEvil, Concrete Genie y MLB The Show 19

PlayStation Hits por US$10 (precio regular de $20)

La Sony PlayStation 4 Pro 1TB con control extra por US$294 con el código ANT59C.

Sony Quizá aparezcan mejores ofertas la próxima semana, y la verdad es que esperamos que así suceda, pero por el momento esta es la mejor oferta de un paquete PS4 que hemos visto hasta el momento. Target está ofreciendo la PS4 Slim con una unidad de 1TB, control y tres juegos: God of War, Horizon Zero Dawn: Complete Edition y The Last of Us Remastered, todo por US$200. PlayStation 4: Análisis de la consola.

Sony Si ya tienes una PS4 y quieres hacer el salto a la realidad virtual, esta oferta incluye el sistema PSVR con cinco juegos por US$199. Los juegos son Astro Bot: Rescue Mission, Resident Evil 7, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Everybody's Golf VR y PlayStation VR Worlds. Esta oferta estará disponible a partir del 27 de noviembre.

Sony Si quieres la experiencia PSVr completa, este paquete incluye los controles de movimiento, la cámara PlayStation y los videojuegos Blood & Truth y Everybody's Golf VR. Esta oferta estará disponible a partir del 27 de noviembre.

PS4 Pro por US$300 Esta PS4 Pro descontada estará en oferta por US$300 en varias tiendas.

Ofertas de Nintendo

Nintendo Nintendo está incluyendo un código de descarga para Mario Kart 8 Deluxe con la primera generación de la consola Switch por US$300, que te ahorra unos US$50. Es una buena oferta, pero ten en cuenta que la Switch no es la versión más reciente que tiene una duración de batería más larga.

Sarah Tew/CNET La consola Switch Lite apenas tiene un mes de haber salido al mercado, y sólo por esta razón, no te quedes esperando por ofertas este Black Friday. Está a US$200 en todas partes ahora, y espero que ese sea el precio por el resto del año. Y no es un mal precio.

Ofertas de videojuegos para la Nintendo Switch

Si ya tienes una Switch y estás en busca de videojuegos, hay ofertas interesantes.

Nintendo Breath of the Wild es quizá la mejor entrega de Zelda de todos los tiempos. Este videojuego se vende por US$40 en casi todas partes, pero Walmart lo venderá por US$30 por tiempo limitado a partir del 27 de noviembre a las 7 p.m. hora del Pacífico.

Nintendo Este es el único juego de tenis disponible para la Switch. Esta oferta inicia el 27 de noviembre a las 7 p.m. hora del Pacífico.

Nintendo Aunque ya tiene unos añitos encima, Splatoon 2 sigue siendo divertido. A partir del 27 de noviembre a las 7 p.m. hora del pacífico, Walmart tendrá este juego con US$10 de descuento.

GameSpot Este juego también lleva unos añitos e igual sigue siendo divertido. La oferta inicia el 27 de noviembre a las 7 p.m. hora del Pacífico.

Ofertas de Xbox

Microsoft Sí, puedes obtener una Xbox One S por unos US$200 menos que la Xbox One X, pero si haces esto estarás sacrificando gaming 4K nativo. Para Black Friday, Best Buy está incluyendo la Xbox One X con la edición de lujo de Star Wars: Jedi Fallen Order, todo por US$350. El paquete también incluye tres meses de Xbox Live Gold.

Microsoft La Xbox One S opaca ante la One X en cuanto a desempeño. Pero esto lo compensa con un gran descuento. Nos encanta esta oferta porque viene con el videojuego Star Wars Jedi: Fallen Order por la mitad del precio de la oferta de la Xbox One X listada arrida. Disponible en Walmart a partir del 27 de noviembre. O la puedes obtener en Target el 28 de noviembre con una tarjeta de regalo de US$40.

Microsoft Gears 5 es un videojuego espectacular, y lo puedes obtener con la consola Xbox One X por US$350. Si lo compras en Target, obtendrás una tarjeta de regalo de US$40. Esta oferta está disponible en Walmart a partir del 27 de noviembre.

Microsoft Será difícil encontrar una oferta de la Xbox más barata que esta. La edición completamente digital significa que no tiene una unidad óptica, o sea, que tienes que descargar todos los juegos. Este paquete incluye códigos de descarga para Minecraft, Forza Horizon 3, Sea of Thieves y un mes de suscripción a Xbox Live Gold. Esta oferta está disponible en Walmart a partir del 27 de noviembre. Read more about the Xbox One S Digital Edition.

Microsoft Esta consola Xbox One S tiene una unidad de 1TB y viene con un par de controles para que puedas jugar con un amigo. Este paquete también incluye una suscripción de tres meses a Xbox Game Pass Ultimate, que incluye Xbox Live Gold y la posibilidad de descargar más de 100 juegos digitales. Disponible para miembros de Costco a partir del 24 de noviembre.

Ofertas de videojuegos para Xbox

Estos son algunos de los mejores descuentos en videojuegos para la Xbox.

Target Este es quizá el videojuego más popular del año. Esta versión tiene modos multijugador y un nuevo enfoque en campañas de un solo jugador. Esta oferta está disponible en Walmart a partir del 27 de noviembre.

Esta sexta entrega de la serie Gears of War incluye un nuevo modo de tres jugadores que está enfocado en el combate en lugares cerrados y en la supervivencia. Esta oferta está disponible el 27 de noviembre en Walmart.

La más reciente edición de la serie Tom Clancy acaba de llegar y puedes ahorrarte US$14. Esta oferta está disponible en Walmart a partir del 27 de noviembre.

Square Enix La serie Just Cause siempre nos ha hecho sentir como si estuviéramos viviendo en una ridícula película de acción. La cuarta entrega del juego sigue con la diversión. Esta oferta está disponible en Walmart a partir del 27 de noviembre.

¿Puedes creer que esta es la entrega 21 de la serie WWE? Cómo vuela el tiempo y sigue la diversión. Esta oferta está disponible en Walmart a partir del 27 de noviembre.

Aclaración: CNET podría recibir un porcentaje de las ventas generadas por los productos que presentamos aquí. Sin embargo, el criterio editorial de CNET en Español es totalmente independiente de estas ofertas y promociones. Ten en cuenta de que algunas de estas ofertas pueden haber expirado.

Guía de Navidad: No dejes de consultar nuestra Guía de compras navideñas para las mejores sugerencias de regalos para 2019.

Ofertas de Viernes Negro: Mira aquí todas las promociones para Black Friday 2019 que hemos encontrado hasta el momento.