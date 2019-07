Ofertas de Best Buy: Ahorra en Galaxy S10, MacBook, iPad y laptops

Sarah Tew/CNET

Las ofertas de Amazon Prime Day están a flor de piel. Pero, si no eres miembro de Amazon Prime o quieres comparar precios con sus rivales, puedes echarle un vistazo a las ofertas que tienen Walmart, Target, Best Buy y eBay. Como el Prime Day de Amazon, el festival de ofertas de Best Buy concluye el 16 de julio, pero dos horas antes que Prime Day, o sea a las 10:59 p.m. hora del Pacífico.

Entre las mejores ofertas que hemos encontrado en Best Buy están dispositivos de Apple como la MacBook Pro de 13 pulgadas, la MacBook de 12 pulgadas y el iPad Pro. Además las laptops 2 en1 de HP, Lenovo y Microsoft.

Andrew Hoyle/CNET Como todos los teléfonos Galaxy S10 de Samsung, el Galaxy S10 estándar está compuesto de las mejores partes. Tiene una pantalla nítida y una larga duración de batería. La calidad de la cámara es excelente y viene con todos los extras, como la capacidad de cargar otro dispositivo de forma inalámbrica. En esta oferta de Best Buy, te puedes llevar el teléfono por US$500 con activación de servicio. Lee nuestro análisis del Galaxy S10





Sarah Tew/CNET Este modelo de la MacBook tiene una CPU 2.4GHz Core i5, 8GB de memoria y una unidad de estado sólido de 512GB. Lee nuestro análisis de la MacBook Pro

Sarah Tew/CNET Apple discontinuó este modelo cuando simplificó su oferta de MacBooks en dos líneas: la MacBook Pro y la MacBook Air. Por ello, las unidades restantes de la MacBook de 12 pulgadas tiene precios para mover el inventario. Opta por la MacBook de 12 pulgadas que tiene CPU Core i5, 8GB de RAM y una unidad de estado sólido de 512GB. Lee nuestro análisis de la MacBook de 12 pulgadas

Sarah Tew/CNET El iPad Pro de 11 pulgadas está en oferta en Amazon, B&H Photo y Walmart. Lee nuestro análisis del iPad Pro

Sarah Tew/CNET Con este modelo obtienes 8GB de RAM y una unidad de estado sólido de 256GB con una nítida pantalla táctil. Lee nuestro análisis de la Microsoft Surface Pro 6

Según nuestros editores de CNET, la Yoga 730 de 13.3 pulgadas es una de las mejores laptops delgadas 2-en-1 que puedes comprar. Tiene dos puertos Thunderbolt y una función de carga rápida. Lee nuestro análisis de la Lenovo Yoga 730

Sarah Tew/CNET Esta laptop 2-en-1 convertible tiene una pantalla táctil de 15.6 pulgadas y resolución 4K. Tiene una CPU de cuatro núcleos Intel Core i7-7-8565U, 16GB de memoria, y 512GB de SSD. Es una de las laptops convertibles favoritas de CNET por su hermoso y liviano diseño, excelente teclado y nítida pantalla. Lee nuestro análisis del HP Spectre x360

