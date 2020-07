Las mejores ofertas de Best Buy para el 4 de julio

Oferta Ahorros Precio









This Saturday is Independence Day, and like everything else right now, it just feels kind of weird. Weird to be celebrating a country in turmoil, weird to have to social-distance during backyard barbecues, weird to be talking about sales and shopping. But here we are.

Este sábado es el 4 de julio, cuando se celebra la independencia de Estados Unidos y cuando varias comerciantes realizan festivales de ofertas.

Este año, por no decir más, es distinto debido a la pandemia por coronavirus. Sin embargo, las gangas siguen y Best Buy ha arrancado su evento , que dura hasta el domingo 5 de julio. Abajo hemos reunido las mejores ofertas:

Lee más: Las mejores ofertas de colchones: Sealy, Casper y más

Luxe Este bidé no eléctrico tiene una boquilla que se limpia sola y controles sencillos.

Tyler Lizenby/CNET Esta no es la primera vez que la bocina inteligente de Apple ha estado en oferta por este precio, pero US$100 de descuento es algo a tomar en cuenta. Best Buy has tiene muchos otros productos de Apple en oferta, incluyendo el the Apple Watch Series 3 por US$169.

Sarah Tew/CNET Esta es solo la segunda vez que este excelente televisor de TCL ha bajado a esta precio. Se vendía por US$1,600 cuando debutó a finales de 2019. Nuestro experto de CNET David Katzmaier calificó este televisor como "uno de los mejores televisores que puedes comprar".

Asus Cuando se trata de laptops, cada quien tiene necesidades distintas. Pero creo que este modelo tiene el conjunto ideal de especificaciones a un muy buen precio: un procesador decente, una unidad de estado sólido de 256GB, un subsistema dedicado de gráficos, teclado retroiluminado y una pantalla de 14 pulgadas. Su única desventaja es que no tiene puerto USB-C.