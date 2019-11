Black Friday 2019: Ofertas en audífonos Beats, Sony, AirPods Pro

Seamos honestos, los audífonos de hoy en día son un tanto caros, especialmente los de marcas populares. Y es por ello que tenemos los radares activados para detectar ofertas de auriculares y audífonos este Black Friday y Cyber Monday. A continuación te presentamos las ofertas que hemos encontrado hasta el momento.

Best Buy tendrá los JLabs JBuds Air en oferta por US$30 en Black Friday (aún no sabemos qué día exactamente). Su precio regular es de US$50.

Best Buy y Amazon tienen los Jabra Elite 65t en oferta del 24 de noviembre al 2 de diciembre en todos los colores por US$110. Lee más .

Ahorra US$100 en los Sennheiser HD 4.50R en Best Buy. Son una buena alternativa a los modelos premium de Bose o Sony.

Estos audífonos deportivos son resistentes al agua -- y se conectan entre ellos a través de un cable, por lo cual no son totalmente inalámbricos.

Sarah Tew/CNET

Si no te alcanza el presupuesto para comprar modelos de cancelación de ruido de marcas coo Bose y Sony, los JBL Live 650BTNC cuestan US$200 y son buenos. Best Buy los venderá por US$200 en Black Friday (aún no sabemos el día exacto). Y esa sí que es una ganga.