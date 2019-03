Llévate un Moto X4 por solo US$130

Esto es algo así como un déja vu, porque hace unas pocas semanas el Moto X4 estuvo en descuento junto con un mes de servicio de Cricket. Hoy en día, la oferta es solo para el teléfono, con un precio más bajo.

Como he dicho muchas veces, es bastante loco gastar entre US$750 y US$1,000 en un teléfono cuando puedes pagar una fracción del precio en uno que sea bastante bueno.

Mira por ejemplo el Motorola Moto X4, que ahora califica como un modelo "más antiguo" (porque llegó en diciembre de 2017) pero aún es increíble, especialmente a este precio, uno de los más bajos hasta la fecha.

Por un tiempo limitado, y hasta agotar existencias, los suscriptores a Amazon Prime pueden llevarse un Motorola Moto X4 desbloqueado (32GB) por US$129.99. Vi por primera vez esta oferta el miércoles por la noche, así que no estoy seguro de cuánto tiempo más estará activa. Podrían ser días, podrían ser horas.

Debido a que el teléfono está desbloqueado y es capaz de funcionar en redes CDMA y GSM, puedes llevarlo a casi cualquier operador: AT&T, Cricket, Mint Mobile o Verizon. De hecho, si ya tienes un número, puedes transferirlo a Sprint y recibir un año completo de servicio gratis.

El Moto X4 es superior al Moto X4 Android One a pesar de compartir las mismas especificaciones, pero la mejor oferta llega en la versión Moto X4 Prime Edition que es el modelo regular con anuncios publicitarios y un precio inferior (US$329)

