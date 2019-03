El control Nintendo Switch Pro Controller está en oferta en US$57 (ahorra US$13)

¡Atención, dueños de la Nintendo Switch! Por tiempo limitado y hasta agotar existencias Amazon tiene el Nintendo Switch Pro Controller a US$56.99, un ahorro frente a su precio regular de US$69.99.

Este gamepad de tamaño completo cuenta con controles de movimiento, resonancia de alta definición y una "funcionalidad amiibo" incorporada que, sin duda, significarán algo para ti si eres dueño de una Nintendo Switch.

Aunque US$13 no es un gran ahorro, sigue siendo un ahorro, y este es en realidad el precio más bajo de Amazon hasta la fecha en el controlador, que no ha tenido un descuento decente desde el Viernes Negro.

Nota del editor: CNET podría llevarse una parte de los ingresos generados por la venta de productos que aparecen en esta página.

