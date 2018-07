No esperes a Prime Day: la Amazon Echo Show cuesta ahora US$100

Tyler Lizenby/CNET

Soy un gran admirador de las bocinas Amazon Echo y Echo Dot, pero nunca realmente me encantó el miembro más llamativo de la familia: la Echo Show. ¿Quién necesita una pantalla en una bocina inteligente?

Por encima de todo, me resistí a su elevado precio de US$229. Estoy bien con la Echo, que cuesta US$100 o la Echo Dot de US$50. Pero cuando Amazon comenzó a vender la Echo Show por US$130 como una oferta previa a Prime Day, mi interés aumentó un poco.

Hoy, la oferta es aún mejor. Por tiempo limitado y hasta agotar existencias, A4C tiene una Amazon Echo Show reacondicionada por US$99.99 -- definitivamente el mejor precio que he visto.

Para aclarar: estos no son reacondicionados de Amazon, sino productos reacondicionados bajo el estándar A4C. Eso significa que obtienes una garantía de 90 días y el "Artículo puede contener arañazos leves y/o ligeros defectos cosméticos debido al uso anterior. Sin embargo, la pantalla está en perfecto estado y este artículo ha sido probado a fondo y está en perfecto funcionamiento.

Oferta adicional: Y hablando de aparatos para el hogar, eBay está ofreciendo una Google Home Mini gratis -- esta vez te la regala cuando gastes al menos US$119. Y resulta que eBay tiene montones de cosas en oferta, justo en un precio de US$119, incluyendo un celular Asus Zenfone V y un Apple Watch reacondicionado de primera generación.

Oferta adicional No. 2: ¿Te encanta la naturaleza, la fotografía al aire libre y otras actividades que se beneficiarían de un mini telescopio?

Por un tiempo limitado y hasta agotar existencias, Cosbity (vía Amazon) tiene este telescopio de 12x50 con doble enfoque por apenas US$8.99 si usas el código LA7B49IQ. Normalmente cuesta US$35.95.

Equipado con una lente de 50 mm y un zoom óptico de 12X, el telescopio presenta una rueda de enfoque con una sola mano, una brújula y un trípode. También viene con un clip de teléfono inteligente para que pueda tomar fotografías y videos de largo alcance.

Curiosamente, no hay reseñas de productos para este modelo en particular, aunque Amazon lo cataloga como un producto de mayor venta. En cualquier caso, el vendedor me informa que hay más de mil disponibles, por lo que no debería agotarse, no de inmediato, de todos modos.