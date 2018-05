Oculus Venues lleva la realidad virtual a los eventos en vivo

Oculus

Está bastante claro lo que Facebook quiere hacer con Oculus: quiere que uses la realidad virtual (RV) para socializar con tu red cuando no estás físicamente en la red. ¿Suena espeluznante? Sí, lo es. Asistí a una arena virtual y me senté con otros avatares durante una transmisión en realidad virtual de un juego de básquet la semana pasada durante una hora –y no lo odié.

Oculus Venues es el siguiente paso para lo que Facebook espera que convenza a más personas a experimentar la realidad virtual juntos. Se lanza oficialmente este miércoles, después de ser anunciado en el debut de las gafas Oculus Go. En la superficie, es una forma de realidad virtual para conciertos en vivo, deportes y espectáculos de comedia, similar a lo que ofrecen aplicaciones como NextVR y Within.

Pero también es claramente un primer paso hacia una comunidad virtual en la que pruebas cosas nuevas y conoces gente nueva, es decir, "personas". Pero no es un mundo por el que caminas. En lugar de eso, imagina aparecer en un gran evento en el estadio donde simplemente puedes pasar de un asiento a otro y charlar con la gente y luego ... irte. Algo así como revolotear por los asientos como una mariposa RV. Ese es el extraño mundo de espectadores sociales de Oculus Venues. Y me recordó un poco lo que era ir a partidos de fútbol con mi padre cuando no estaba interesado en ver el juego, sino en las conversaciones con todos los que me rodeaban.

En ese sentido particular, capturó perfectamente lo que es para mí estar en un evento en vivo. Y podría ser el mejor ejemplo actual de cómo podrían funcionar los deportes en realidad virtual, incluso si es claramente una combinación imperfecta.

Oculus

Lo que podrás ver: Deportes, conciertos, comedia

La primera alineación de Oculus en experiencias gratis y en vivo comienza con un concierto en vivo de Vance Joy en el Anfiteatro Red Rocks (miércoles 30 de mayo a las 10:30 p.m. hora del Este de EE.UU.) y promete un flujo constante de shows de comedia en vivo, eventos deportivos, películas y conciertos. Los shows de comedia no serán interactivos: los avatares pueden hablar entre ellos, pero los artistas no verán los avatares.

La recién anunciada alineación es una mezcla limitada: algunos conciertos (Vance Joy, Everclear y un lugar llamado School Night! Live From Hollywood), algunas proyecciones de películas de Lionsgate (Reservoir Dogs, Apocalypse Now!, National Lampoon's Van Wilder), algunas rutinas de comedia de Gotham Comedy Live, Copa fútbol de la Champions y algunos juegos MLB. Entre los socios ya existentes están NextVR, Lionsgate, AEG Presents y MLB.

Un cine para eventos en vivo con amigos virtuales

En mi demo, Oculus mostró un juego de la NBA entre los Warriors y los Grizzlies pregrabado, filmado por NextVR. El juego se sintió proyectado frente a los asientos del estadio, más como si fuera una película de pantalla grande que un evento en vivo. Es como otras aplicaciones de transmisión de video de 180 grados que he usado, pero vívidas, más nítidas de lo que esperaba para la realidad virtual. Los diversos ángulos de cámara rompieron la ilusión de estar en un estadio real, pero se sentía visible y mucho más cerca que la televisión.

Observé desde la perspectiva de una serie de asientos en bandas verticales, como un cine IMAX o asientos en una arena. En mi sesión de presentación preliminar en particular, una mezcla de reporteros y representantes de Oculus llenaron el teatro virtual a través de avatares.

Estar en Oculus Venues era como estar sentado en una sala de cine virtual, mirando extrañas máscaras de avatar flotantes, como los avatares Mii de Nintendo, transmitiendo audio a través de pequeños anillos animados cerca de sus bocas. Las manos sin cuerpo flotaron también, solo una por persona, ya que las gafas Oculus Go y Samsung Gear VR solo tienen un control remoto básico de una sola mano. Alguien intentó iniciar la ola, y todos agitamos nuestras pequeñas manos animadas.

Alguien dijo "¡Oye, Scott!" en algún lugar detrás de mí, en voz baja. Me volví y vi a alguien saludando: un representante de relaciones públicas de Oculus. Cuando me volví, vi marcas de asientos vacíos junto a ella. Levanté mi control remoto, hice clic y me uní a ella.

Me senté en una pequeña caja de cuatro asientos, un pequeño grupo entre muchos. A mi lado había otros avatares cuyos nombres de usuario podía ver, y mientras hablaban, el audio flotaba con precisión espacial.

Me encontré dando moviéndome de un sitio a otro y conversando con mucha gente ... al principio tímidamente, luego un poco más con confianza. Un panel emergente me mostró quién estaba en la sala, y el software de Facebook apunta a emparejar a los recién llegados con personas con las que podrías tener algo en común: intereses compartidos o amigos comunes en Facebook. Sí, es extraño.

Oculus

Grupos pequeños

Los asientos se organizan en mini-grupitos para cuatro personas y así evitar que las conversaciones se salgan de control y las situaciones sociales sean manejables. El efecto es sorprendente. Empecé a tener una conversación, medio prestando atención al juego en sí, tal como lo hago en los eventos deportivos reales. La aplicación también tiene herramientas para desconectar las distracciones: puedo ajustar el evento y el audio del chat por separado, ajustando hasta cero. Y si quiero estar solo, al ingresar el "modo solitario" me pone en lo más alto de la arena, en un asiento simulado. Puedo mirar todo sin ser molestado. Es extrañamente reconfortante.

La parte extraña de Venues (o una de varias partes raras) es que no hay forma de que el público interactúe con lo que está viendo. Ese nivel de desconexión fue reconocido por un gerente de producto de Oculus con el que hablé cuando vimos un partido de básquet juntos en realidad virtual. Tal vez en un futuro la RV podría permitir que una celebridad vea y responda preguntas en la multitud o un comediante pueda escuchar las sugerencias de la multitud.

¿Y cómo sería para un evento en vivo real que realmente me importe? ¿Me sentiría lo suficientemente conectado con la experiencia y mis compañeros-amigos virtuales?

Lidiando con las personas molestas

Es probable que, igual que ocurre en la vida real, alguien se portará mal. Facebook ha instalado algunas herramientas para reportar instantáneamente a cualquier persona que se comporte mal, incluso grabando su comportamiento para enviarlo a Facebook. También puedes silenciar y bloquear avatares. Facebook también promete moderadores en el sitio de Venues.

¿Pasaré tiempo aquí en un evento que sí me interese?

Hay un límite de cuánto tiempo alguien podría pasar en Oculus Venues. Una hora drenó aproximadamente el 50 por ciento de la batería de mis Oculus Go. Mi cara mostraba marcas de correa. Necesitaba desesperadamente descansar mis ojos una vez que el evento había terminado. Pero no noté que pasaba el tiempo mientras miraba el juego, y las conversaciones me ayudaron a distraerme. Mi primera experiencia en Oculus Venues me pareció más un viaje al azar a un estadio de lo que esperaba, y podría ser la mejor forma de conocer gente en un universo de realidad virtual.