Facebook

Oculus Quest 2 son las nuevas gafas de realidad virtual independientes de Facebook que no solo son mejores que la generación anterior, sino que además son más baratas.

Precio y fecha de lanzamiento

Las Oculus Quest 2 cuestan US$299 por la versión de 64GB (también hay una versión de 256GB), lo cual representa US$100 menos que las originales Oculus Quest.

Las nuevas gafas de VR estarán disponibles el 13 de octubre.

Oculus Quest 2: Características y especificaciones

Procesador: Qualcomm Snapdragon XR2

Pantallas: 1,832x1,920 pixeles que representa 50 por ciento más pixeles que Oculus Quest (LCD)

Tasa de actualización: 90Hz (antes era 72Hz)

RAM: 6GB

Almacenamiento: 64GB o 256GB

Sonido: Espacial (o mediante audífonos)

Puertos: USB-C y conector de audífonos tradicional

Compatible con Oculus Link: Sí

Conectividad: Wi-Fi

Tamaño: Más compatas que Oculus Quest

Peso: 503 gramos (más livianas que Oculus Quest)

Scott Stein/CNET

Diseño: Más liviano y compacto

Las Oculus Quest 2 cuentan con un exterior gris y ese mismo color también llega en los controles Touch. Sin embargo, en la parte interna, las almohadillas e interior de las gafas es de color negro, mientras en el módulo donde están los botones principales en los controles también son negros.

Facebook

Facebook dice que los controles han sido mejorados para ser más ergonómicos y ahora tienes la posibilidad hasta de colocar los controles a un lado para utilizar tus manos directamente en el mundo virtual.

Las correas, tanto la superior como las laterales, que se unen atrás de la cabeza prometen ser más suaves y cómodas para permitir ofrecer una mejor experiencia de postura y uso.

Oculus Quest 2 cuenta con puerto USB-C para cargarlas o para conectar a una computadora a través de Oculus Link. Además, tienes un conector de audífonos tradicional.

Las pantallas ofrecen mejor resolución que antes, pero como ahora es LCD y no OLED como antes, los colores a lo mejor no logran ser tan vibrantes y sobretodo los negros no podrían ser tan negros.

Además, como es un dispositivo más compacto, me pregunto si será más difícil para las personas que usan gafas utilizar este producto.

Scott Stein/CNET

Funciones, juegos y experiencias

Primero que todo, ahora es necesario ingresar al sistema de VR de Facebook utilizando tu cuenta de la red social, así que si tenías un Oculus ID será necesario migrarlo con la cuenta de Google para poder disfrutar de Oculus Quest 2.

Oculus Quest 2 ofrece los mismos juegos que tienes acceso con Oculus Quest, más los juegos desarrollados para PC (PCVR) que se pueden disfrutar cuando conectas las gafa a una computadora a través de Oculus Link.

Duración de batería mejorada

Una de las limitaciones de esta clase de gafas de realidad virtual independientes sigue siendo la batería. Las Oculus Quest 2 ofrece entre 2 a 3 horas de uso continuo, así que no representan una mejora importante frente a la anterior generación porque en realidad es lo mismo, aunque ahora hay un accesorio de una correa con batería adicional.

Además, la velocidad de cargar de las Oculus Quest se mantendría parecida a la anterior generación, así que no es que sea realmente una carga rápida.

La mejora en la duración de batería llega en los controles que funcionan todavía con baterías AA, pero prometen durar mucho más tiempo.