SAN FRANCISCO, California -- Facebook se prepara para ganar terreno en la realidad virtual este 2018 con el lanzamiento de las gafas Oculus Go, las cuales se podrán usar para jugar tres videojuegos nuevos anunciados en GDC este miércoles.

Durante su presentación en GDC, Ruth Bram, una productora de videojuegos para Oculus Studios, anunció que las Oculus Go se podrán usar para jugar Anshar Online, Catan VR

y They Suspect Nothing. De hecho, Catan VR se lanzó este miércoles para las Rift y las gafas Samsung Gear VR. They Suspect Nothing estará disponible para las Samsung Gear VR y las Go.

Las Oculus Go podrían lanzarse durante la feria para desarrolladores de Facebook F8 este 1 de mayo, reportó Variety la semana pasada. Estas gafas sin cables costarían US$199.

Pero Oculus tiene mucha competencia de las otras fabricantes. Este año esperamos el lanzamiento de otras gafas para VR como las HTC Vive Focus y las Mirage Solo de Lenovo.

Pero estas rivales no le preocupan a Jason Rubin, el vicepresidente de contenido de Oculus, quien en GDC 2018 dijo que Oculus "desarrolla el mejor dispositivo" para la realidad virtual.

"Oculus está ganando al momento de desarrollar las gafas", dijo

Rubin durante una presentación el miércoles en la conferencia GDC 2018 en esta ciudad. "Oculus está en la delantera, lo que es bueno para los consumidores y los desarrolladores quienes necesitan un mercado para [su contenido]".

Sin embargo, los expertos en CNET, que han probaron ambas gafas piensan que las HTC Vive ofrecen una mejor experiencia que las Rift.

Oculus lanzó las gafas Rift hace casi dos años y estas fueron de las primeras en estar disponibles al público en general. Su precio inicial fue de US$599 y requerían de una PC potente. Las Rift ahora se pueden comprar por US$399.

Durante el tercer trimestre de 2017, Sony PlayStation VR había distribuido unas 490,000 unidades de sus gafas, mientras que Oculus Rift distribuyó 210,000 unidades y HTC unas 160,000 unidades de las Vive, según las cifras del centro de investigación Canalys.

La jugada podría cambiar en 2018. Las ventas de las gafas de realidad virtual, particularmente aquellas sin cables (como las de Oculus, Lenovo y HTC), podrían aumentar 48.5 por ciento año sobre año a 12.4 millones de unidades en 2018, según la firma de investigación de mercado IDC.

Facebook buscará aumentar su cuota de mercado no sólo con las Oculus Go, sino también con las gafas que aún están en desarrollo Oculus Santa Cruz.

"Seguimos enfocados en las gafas independientes", dijo Rubin haciendo referencia a las gafas que se usan en la película de acción Ready Player One que toma lugar en VR. "Pensamos que el diseño de los dispositivos sin cables será la forma final de las gafas de realidad virtual".

¿Y las Oculus Rift? No piensen que Facebook se olvidará de las gafas originales aunque tengan que seguir atadas a una PC.

"Las PCs son necesarias para el negocio de la realidad virtual y pensamos que impulsarán la innovación en la próxima década", agregó el ejecutivo. "Es en la PC que aprendemos qué hacer en la realidad virtual".