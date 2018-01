Claudia Cruz/CNET

LAS VEGAS -- Facebook quiere asegurarte que cuando compres unas Oculus Go, sus primeras gafas de realidad virtual sin cables, el desempeño será veloz.

La gigante de tecnología aprovechó la rueda de prensa de Qualcomm en la feria de tecnología CES 2018 para anunciar que las Oculus Go serán impulsadas por el procesador Snapdragon 821. Qualcomm, una de las fabricantes de procesadores más reconocidas e importantes del mundo, anunció el chip en 2016 y promete que el Snapdragon 821 es uno de sus más veloces y eficientes, ya que ahorra en la batería a pesar de sacarle más jugo a las aplicaciones que desempeñan los dispositivos.

En este caso, el dispositivo en cuestión son las gafas de realidad virtual las Oculus Go que Facebook anunció en octubre durante la conferencia Oculus Connect para su unidad de RV. Las Oculus Go, no solo serán más livianas y cómodas (ya que serán fabricadas de tela). Las Oculus Go, que esperamos ver a principios de 2018, costarán US$199.

Hugo Barra, el vicepresidente de realidad virtual para Facebook, también anunció que Facebook lanzará las Oculus Go en China con un nuevo socio, Xiaomi. El ejecutivo no entró en detalles sobre cuando lanzará en China.

