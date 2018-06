Oculus Connect 5 nos dirá cuál será el futuro de VR el 26 de septiembre

James Martin/CNET

Oculus dice que nos dará una pista de los próximos cinco años de la realidad virtual durante Oculus Connect 5 el 26 y 27 de septiembre en San José, California. La unidad de Facebook auspicia su conferencia para desarrolladores todos los años y es allí donde muestra sus avances en el mundo de VR.

Oculus dice que usará Connect 5 para celebrar todo lo que la realidad virtual ha logrado en los últimos cinco años. También dice que "ofrecerá una vista previa a lo que podemos esperar ver en los próximos cinco años".

El año pasado, en Connect 4, Oculus reveló las gafas Oculus Go. Las Oculus Go, que no requieren de un celular o de cables para conectarse a una consola o PC, cuestan US$200, haciéndolas una de las mejores gafas de VR para las masas.

En Oculus Connect 3, la compañía anunció los chats en realidad virtual para hasta ocho personas y la fecha de lanzamiento de los controladores Oculus Touch que te ayudan a navegar mejor por la realidad virtual.

Ya veremos que ocurrirá en septiembre.