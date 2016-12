Obama anuncia represalias contra Russia por el 'hackeo' de las elecciones

Agrandar Imagen Foto de Alexei Nikolsky/AFP/GettyImages

Podríamos estar ante los primeros días de una nueva guerra fría en el siglo digital.

El jueves, el presidente Barack Obama anunció dramáticas sanciones contra Rusia en respuesta a los ciberataques de ese país en meses recientes.

Obama había prometido tomar medidas luego de que investigadores federales determinaran que Rusia había realizado operaciones de ciberespionaje para interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Los ataques incluyeron acceder a los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata, la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, y el administrador de su campaña, John Podesta.

"Todos los estadounidenses deberían estar alarmados por las acciones de Rusa", dijo Obama en un comunicado. "Estos robos de datos y revelaciones de actividades sólo pudieron haber sido ordenados por los niveles más altos del gobierno ruso".

Los cargos por interferir en las elecciones representan una escalada en las tensas relaciones entre ambas superpotencias. Rusia y EEUU se han enfrentado a lo largo de décadas luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, las cuales fueron determinadas por el incremento en los arsenales nucleares, confrontaciones en países alineados, y el oscuro uso de vigilancia humana y de alta tecnología.

En años recientes, el advenimiento de las tecnologías digitales -- y ya no se diga el internet -- ha conducido a nuevas formas de confrontación y trampas. Eso incluye el espionaje digital de operaciones de negocios y gobiernos.

Y si bien el ministro ruso de asuntos exteriores, Segey V. Lavrov, había sugerido represalias contra Estados Unidos por estas sanciones, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que no seguirá el consejo, y que confía en trabajar con la administración entrante de Donald Trump.

"Si bien nos reservamos el derecho de tomar medidas recíprocas, no vamos a rebajarnos al nivel de una irresponsable 'diplomacia de cocina'", dijo Putin utilizando un modismo ruso, de acuerdo con el diario The New York Times. "En nuestros próximos pasos a seguir hacia la restauración de las relaciones Rusia-Estados Unidos, procederemos con las políticas establecidas por la administración de D. Trump".

Rusia ha negado cualquier participación en el ciberataque dirigido hacia las elecciones estadounidenses.

La respuesta de Obama

El jueves, Obama dio una orden ejecutiva que le da a las agencias estadounidenses más autoridad para responder a los ataques cibernéticos. También sancionó a dos agencias de inteligencia rusas, cuatro agentes de inteligencia y tres compañías que ayudaron en las operaciones cibernéticas.

El Departamento del Tesoro de EE.UU., mientras tanto, ha sancionado a Alexsey Belan y Evgeniy Mikhailovich Bogachev por ciberataques contra EE.U. Los dos están en la lista de los más buscados por el FBI.

Belan está acusado de cometer ataques cibernéticos contra al menos tres compañías grandes de comercio electrónico estadounidenses, en donde robó más de 200 millones de cuentas y vendió información privada. Bogachev está acusado de desarrollar y vender el malware Zeus, así como de crear Cryptolocker, un programa de secuestro digital que está detrás de 120,000 ciberataques que robaron más de US$100 millones de instituciones financieras y agencias gubernamentales de EE.UU.

Además, el Departamento de Estado de EE.UU. cerró dos centros de operación rusos, en Maryland y New York, además de expulsar a los 35 diplomáticos rusos que trabajaban ahí.

El FBI y el Departamento de Seguridad Interna planean dar a conocer información desclasificada sobre las actividades cibernéticas de inteligencia civil y militar rusas, para ayudar a evitar que Rusia golpee a otros países con ataques cibernéticos.

Obama ha prometido otras acciones contra Rusia, algunas de las cuales no serán hechas públicas. El Comando Cibernético de EE.UU., una agencia relacionada con la Agencias Nacional de Seguridad y el ejército de EE.UU., tiene el potencial de lanzar una contraofensiva como parte de las represalias de Estados Unidos.

La Casa Blanca dijo que también ofrecerá al Congreso un reporte completo de los ciberataques rusos en los próximos días.

El presidente ordernó un reporte completo sobre los ataques cibernéticos y la intervención extranjera en las elecciones, con una fecha de entrega del 20 de enero.