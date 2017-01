Obama conmuta la sentencia de la informante Chelsea Manning

Foto de Chip Somodevilla, Getty Images

En uno de sus actos finales como presidente de Estados Unidos, Barack Obama conmutó la sentencia de la ex analista de inteligencia del ejército Chelsea Manning.

Manning saldrá de una prisión militar en Fort Leavenworth, Kansas, en cinco meses, tras pasar siete años tras las rejas, reportó el diario The New York Times. En total, fue sentenciada a 35 años de prisión. Esto no es un perdón de la condena de Manning, quién violó las leyes de espionaje del EE.UU. en el 2013.

En concreto, a Manning fue encontrada culpable de entregar cientos de miles de documentos secretos al sitio de difusión de información WikiLeaks. Los archivos incluían secretos militares sobre las acciones abusivas de las fuerzas armadas de EE.UU. en Irak y Afganistán y documentos sensibles sobre inteligencia diplomática. WikiLeaks publicó los datos con la ayuda de varios medios de comunicación.

Manning se sometió a las autoridades, confesó a sus delitos y aceptó su culpabilidad, algo que Josh Earnest, el secretario de prensa de Obama, expuso hoy ante el cuerpo de prensa en la Casa Blanca. Esto contrasta con lo que hizo Edward Snowden, otro informante controversial quien también filtró información clasificada a WikiLeaks, pero quien se encuentra prófugo de la justicia estadounidense y vive asilado en Rusia. Por tanto, los defensores de Snowden no deberían esperar una acción similar por parte de Obama, pese a las peticiones que se han hecho para otorgarle el perdón.

Mientras estuvo en prisión, Manning comenzó la transición para cambiar de sexo. Anteriormente, y cuando entró al ejercito, se conocía con el nombre de Bradley Manning.

Obama también conmutó la sentencia de Oscar López Rivera, un independentista puertorriqueño, quién en 1981 recibió una condena de 55 años por cargos de conspiración sediciosa para derrocar al Gobierno de EE.UU. en Puerto Rico e intento de fuga. López Rivera podrá salir de prisión en mayo, a los 74 años de edad.