¿Cómo hacer para que el caso de corrupción más grande de la historia política de Brasil resulte una serie atractiva en todo el mundo? Sencillo: haz de la historia algo personal. Reduce el conflicto a un duelo entre dos personajes. Convierte el drama de una nación en un thriller policial íntimo.

Esa es la premisa de la nueva serie brasileña original de Netflix llamada O Mecanismo –The Mecanism en EE.UU. y El Mecanismo, en España–, que la plataforma de streaming estrena el 23 de marzo.

CNET en Español tuvo acceso a los primeros tres episodios de los ocho que integran la primera temporada de O Mecanismo. El título –algo críptico, la verdad– hace alusión al sistema que mantiene en funcionamiento la corrupción y que penetra a empresas del Estado, empresas privadas, partidos políticos y crimen organizado.

La novedad de O Mecanismo es que brinda una reconstrucción en clave de ficción –y con nombres cambiados– de la llamada Operación Lava Jato (Lavado de autos), considerada la investigación más grande hecha contra la corrupción política en Brasil.

Este caso se dio a conocer en marzo de 2014 y recibe su nombre pues la organización que lavaba dinero y distribuía los sobornos a políticos y funcionarios públicos operaba en locales de autoservicios y lavado de vehículos.

La empresa en el centro de este escándalo fue la estatal petrolera Petrobras. Las pesquisas revelaron que Petrobras concedía jugosos contratos a empresas a cambio de sobornos, que iban a parar a manos de políticos y funcionarios. Las cifras son de vértigo: se estima que se pagaron US$3,000 millones en sobornos.

A raíz de la Operación Lava Jato, 260 personas han sido acusadas, la mayoría por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita. De ellos, 130 ya han sido condenados.

Al igual que la película All the President's Men (1976) –que mantiene la tensión pese a que conocemos el desenlace–, O Mecanismo mantiene la tensión y coloca en vilo al espectador, quien no sabe si la investigación de la policía conseguirá vencer las enormes presiones políticas para que abandone el caso.

De hecho, el tema recurrente de la serie –y de sus títulos de crédito– es la máquina que tritura papeles, para sugerir que la corrupción política borra sus rastros y que el papel de la policía es unir estos fragmentos para reconstruir las evidencias.

Si bien O Mecanismo deja claro que la corrupción es un cáncer que carcome la democracia, la serie evita el tono pesimista de que el sistema no puede ser redimido. Quizás, por ello, centra su historia en el marco íntimo del policía Marco Ruffo (Selton Mello) y de su asistente Verena Cardoni (Caroline Abras), obsesionados por poner tras las rejas a Roberto Ibrahim (Enrique Díaz), el genio criminal que siempre está a un paso delante de los investigadores.

Karima Shehata/Netflix

O Mecanismo no es una crítica al sistema al estilo The Wire –con un elenco coral y una visión sociológica– sino una serie que busca contar uno de los episodios más oscuros de la vida política brasileña apelando a las convenciones del thriller policial.

Destaca la participación en O Mecanismo del director José Padilha (Narcos, Tropa de élite 1 y 2, RoboCop) y de la guionista Elena Soarez (Hijos del carnaval), quienes confeccionan una serie eficaz e hilvanan una historia que nunca debería ser olvidada.

La primera temporada de O Mecanismo se estrena el próximo 23 de marzo en Netflix.

