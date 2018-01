El monitor BFGD de Nvidia de 65 pulgadas con 4K HDR promete la gloria

¿Te has preguntado alguna una vez por que´ los monitores para jugar videojuegos no son más grandes? O ¿por qué los televisores grandes no son diseñados específicamente para jugar?

El nuevo monitor Nvidia BFGD es ambas cosas a la vez y le podría encantar a los jugadores que buscan una experiencia única en una pantalla grande.

La sigla BFGD significa "Big Format Gaming Display" (en español se traduce a "monitor de formato grande para videojuegos") y es un monitor fabricado por Nvidia junto a sus socios HP, Asus y Acer. El "formato grande" de este monitor se debe a que mide 65 pulgadas, del tamaño de un televisor para un hogar, y no es un monitor de escritorio de 30 pulgadas como los que ya están acostumbrados los jugadores de PC.

Un televisor construido para jugar videojuegos

La potencia de gaming del BFGD viene cortesía de la tecnología Nvidia G-Sync que emplea velocidades de actualización variables para sincronizar la frecuencia de actualización de la pantalla y velocidades de actualización durante las jugadas para evitar que las imágenes titilen y se quiebren. Nvidia dice que la tecnología reduce la latencia a niveles ultrabajos similares a los monitores para PC, como el LG34UC89G, equipados con G-Sync.

En nuestra experiencia, como todas las tecnologías de sincronización adaptativa, la efectividad de G-Sync puede ser impredecible.

Para utilizar el G-Sync del BFGD el monitor deberá estar conectado directamente a una PC equipada con una tarjeta de Nvidia. Además, Nvidia dice que el monitor ofrece baja latencia para juegos Android, así también para las consolas externas y las PC conectadas a través de la tecnología GameStream de Nvidia. Sin embargo, no citó un número de retraso de entrada.

El monitor tiene una frecuencia de actualización nativa de 120Hz, no la frecuencia 120Hz "efectiva" y falsa que se encuentra en muchos televisores. Esa es una tasa nativa inferior a la de muchos monitores de juegos: LG es 144Hz, hasta 166Hz con overclocking, por ejemplo, y los hemos visto tan alto como 240Hz, pero tan bueno como cualquier televisor de 65 pulgadas en el mercado.

A diferencia de casi todos los monitores disponibles, el BFGD respalda el alto rango dinámico (HDR, por sus siglas en inglés) real para juegos y otras fuentes de video en lugar de simplemente ajustar el contenido HDR a niveles de brillo más bajos y una gama más pequeña ("compatibilidad"). Su pantalla LED con retroiluminación directa puede conseguir hasta 1,000 nits de brillo y alcanzar la gama de colores DCI-P3, especificaciones comparables a muchos televisores de alta gama en la actualidad. A modo de comparación, ese monitor LG puede obtener hasta 320 nits, y veremos una gran cantidad de monitores que requieren de la capacidad HDR. Y, por supuesto, el BFGD tiene una resolución 4K. Como es un monitor y no un televisor, no hay un sintonizador de TV incorporado para transmisiones de antena por aire.

La caja de 'streaming' Nvidia Shield integrada

Más allá de su destreza en la visualización, el BFGD incorpora toda la capacidad de reproducción y streaming, y las funciones de voz de Google Assistant y Android TV de la caja Nvidia Shield. Uno de los decodificadores más poderosos del mercado, el Shield es básicamente la máquina de sueños de los fanáticos de video, con contenido 4K HDR para streaming de Netflix, Amazon y otros, acceso a NAS, soporte nativo Kodi, capacidad de servidor Plex, integración HD HomeRun y mucho más.

Nvidia dice que la velocidad de fotogramas (FPS, por sus siglas en inglés) variable del BFGD puede coincidir exactamente con los formatos 23.976, 24 y 25 FPS. La compañía empaqueta el mando a distancia Shield y el controlador de juegos con el televisor, este último con un micrófono de campo lejano para el acceso de manos libres a Google Assistant.

Las especificaciones del BFGD todavía están siendo finalizadas, y le preguntamos a Nvidia sobre cosas como HDMI 2.1 y DisplayPort, ya sea que tenga atenuación local, si usa un panel VA o IPS, o si es compatible con formatos HDR más allá de HDR10. Pronto obtendremos una demostración del BFGD, y esperamos algunas respuestas a esas preguntas también.

Nvidia dice que comenzará a distribuir el BFGD a finales de este verano, y no anunció el precio.

