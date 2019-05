Último episodio de Game of Thrones rompe todos los récords de HBO

Puede que no te hayan gustado las decisiones que tomaron los guionistas deGame of Thrones, pero acéptalo: no te perdiste el desenlace y soltaste alguna lágrima en el capítulo final.

Si fue así, según el The Wall Street Journal, formas parte de los 19.3 millones de personas que vieron 'The Iron Throne', el último episodio de la serie que terminó luego de 8 temporadas y 10 años de producción.

Por los números, según The Wrap, se trata del capítulo con mayor rating de la serie, de HBO y de todas sus plataformas: HBO GO y HBO Now. Además, con 13.6 millones de espectadores que vieron a Bran ascender al trono, se rompe el récord del capítulo de televisión más visto de HBO, una marca que pertenecía a la cuarta temporada de The Sopranos (13.4 millones), que fue transmitido el 15 de septiembre de 2002.

Batalla de números

En un comunicado enviado a medios de comunicación, HBO informó que el penúltimo episodio de la última temporada, que se transmitió el pasado 12 de mayo, fue visto por 12.48 millones de espectadores, por arriba de los 12.07 millones que vieron el final de la temporada 7.

"HBO revelará la audiencia más tarde, pero dadas las cifras iniciales, es muy probable que 'The Bells' sea el episodio de la serie más visto de todos los tiempos en todas las plataformas (en línea, HBO GO y HBO NOW ). La cifra que debe superar es 17.8 millones de espectadores, que reunió el episodio 3, 'The Long Night'", aseguró el sitio Web de entretenimiento Variety.

Según HBO, antes de los dos últimos episodios, el récord total, sumando todas las plataformas, pertenece al capítulo titulado 'Winterfell', el primero de esta ultima temporada, que ya ha superado los 38 millones de espectadores desde su estreno.

Para conocer los números oficiales de espectadores de la última temporada, debemos esperar un mes, cuando HBO los publique, mientras tanto el ránking va asÍ:

Primera temporada: 9.3 millones. Segunda temporada: 11.6 millones. Tercera temporada: 14.4 millones. Cuarta temporada: 19.1 millones. Quinta temporada: 20.2 millones. Sexta temporada: 25.7 millones. Séptima temporada: 32.8 millones.