Los nuevos Galaxy S9 harán de la realidad aumentada algo cotidiano

Sarah Tew/CNET

Algunas de las características de los nuevos Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus me han dejado boquiabierta. No solo por el constante avance de la tecnología, sino porque parece que Samsung me ha estado espiando.

Los nuevos teléfonos Galaxy cuentan con Bixby Vision, una herramienta dentro de la aplicación de cámara que utiliza reconocimiento óptico de imágenes. Con eso, puedes apuntar con la cámara del S9 a la comida que vas a comerte y aparecerá un conteo de calorías en la pantalla. Asimismo, Bixby Vision te permitirá probarte virtualmente maquillaje de Sephora y CoverGirl gracias al software de una compañía llamada ModiFace, que ha creado espejos de realidad aumentada (AR, por sus siglas en inglés) que quizá hayas visto en las tiendas de maquillaje MAC.

Yo paso mucho tiempo entre MyFitnessPal e Instagram cuando uso mi iPhone. En MyFitnessPal, intento lo mejor que puedo mantener un registro de lo que he comido, así puedo contar las calorías y reducir una libra o dos. Instagram es mi lugar feliz en el que puedo perderme en videos de 30 segundos de tutoriales de maquillaje realizados por profesionales o iniciados entusiastas.

Samsung, de un solo golpe, añadió una característica que me ha alejado de mi iPhone.

La inclusión de Bixby Vision en los últimos teléfonos Galaxy es un buen ejemplo para incorporar la realidad aumentada en la vida cotidiana. Cazar Pokémon y encontrar el sofá Ikea adecuado puede ser divertido, pero no son actividades cotidianas. Samsung ha convertido a Bixby Vision en una parte nativa de sus teléfonos —no tienes que descargar una aplicación para usar la función. Y el enfoque en salud y belleza tiene como objetivo a personas como yo, que recurrimos normalmente a apps para administrar sus vidas (y quizá aprender algún truco de maquillaje).

Agregar herramientas centradas en salud y belleza también parece ser una estratagema para atraer a más mujeres a los teléfonos Samsung. Según algunos estudios, las mujeres prefieren el iPhone sobre los teléfonos Samsung. Incluir una forma intrínseca para ver cómo te ves con maquillaje nuevo es tan sutil como poner un cartel rosa con las palabras: "¡Mujeres, cómprenme!" sobre los teléfonos Galaxy.

Samsung no es la única empresa en recurrir a la realidad aumentada para reforzar las herramientas de salud en dispositivos inteligentes. Más adelante este año, la aplicación Yummly, propiedad de Whirlpool, escaneará e identificará alimentos visualmente y ofrecerá recomendaciones de recetas en función de lo que vea. No me sorprendería si pronto vemos una cámara o aplicación lo suficientemente inteligente como para identificar alimentos, recomendar recetas y proporcionar cálculos de calorías. Y en ese caso, tendré mi chequera lista. Sí, todavía escribo cheques.

Aún tenemos que ver si la función Bixby Vision es eficaz. El asistente de voz de Samsung todavía no cuenta con un historial tan completo como el de competidores como Alexa de Amazon, Google Assistant y Siri de Apple. Y los AR Emoji del Galaxy S9, la respuesta a los animojis de Apple, con más inquietantes que ingeniosos. Pero Bixby Vision y su potencial para convertirse en una herramienta de uso cotidiano me han llamado la atención.