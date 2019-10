Nuevos Moto G8 Plus, Honor 9X y Facebook contra la pared

Motorola

Esta semana Facebook ha estado de nuevo en boca de todos por dos temas fundamentales: su política sobre anuncios durante campañas electorales, y también por las preguntas del Congreso de Estados Unidos sobre su criptomoneda Libra; Motorola nos presentó cuatro nuevos celulares, entre ellos el nuevo Moto G8 Plus y Honor hizo lo mismo con el Honor 9X.

La Semana es un programa -- pues sí, semanal -- que puedes ver en nuestro <em>sitio Web de videos</em> y también en nuestro canal de YouTube.

Uno de los anuncios más importantes de la semana fue el lanzamiento de los Moto G8 Plus, Moto G8 Play, Motorola One Macro y Moto E6 Play. Cuatro celulares muy parecidos que llegan para crear aún más confusión en el mundo de dispositivos móviles.

El Moto G8 Plus es el más robusto de todos con una triple cámara, batería de 4,000mAh y un diseño muy elegante. Por cierto, este celular compite con el Honor 9X, cuya versión para Occidente se presentó esta semana. Todos estos nuevos celulares tienen precios inferiores a los US$300, y sin embargo ninguno de ellos se ha anunciado de momento para Estados unidos.

Estos nuevos dispositivos marcan la llegada oficial de la triple cámara a los celulares de esta gama de precio, una evolución interesante que probablemente veremos repetirse de aquí a finales de año.

Esta semana también conocimos el raro prototipo de teléfono de TCL que se dobla en tres, que es un celular plegable al estilo Galaxy Fold, pero que no está a la venta todavía, y que nos enseña de alguna forma cómo podría ser el extraño futuro de los celulares.

Y como decíamos al principio, esta no ha sido, de nuevo, la mejor semana para Facebook. Mark Zuckerberg, su presidente ejecutivo, ha salido a defender la política de anuncios electorales de la empresa, que básicamente consta en colocar una etiqueta que advertirá que esa propaganda puede contener información falsa o no contrastada, pero no los sacará de circulación.

Por otro lado, el Congreso interrogó al ejecutivo sobre la criptomoneda Libra, de la cual los legisladores tienen serias dudas, ya que podría permitir el blanqueo de capitales y el desvío de fondos que podrían contribuir con el terrorismo y otros males.

Y en CNET Pop esta semana queremos recomendarte la nueva y última temporada de Silicon Valley, que sigue una línea naturalista satírica, y que refleja la realidad de la sociedad tecnológica californiana en tono jocoso.