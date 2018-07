Netflix

Lo de crear un perfil propio en tu cuenta de Netflix es algo que, si todavía no has hecho, deberías hacer. La plataforma de streaming te permite crear hasta cinco perfiles diferentes por cuenta y los puedes usar para las distintas personas con las que compartes tu suscripción a Netflix (miembros de tu familia, amigos, compañeros de piso, etcétera) o incluso para diferentes estados de ánimo o géneros (acción, días de lluvia, películas tontas). Lo de los perfiles es una buena manera para que Netflix deje de recomendarte ese documental sobre la Segunda Guerra Mundial que sería perfecto para tu marido, pero no para ti, o esa serie de animación que tanto le gusta a tu mejor amiga, pero que a ti te deprime un poco.

Coincidiendo con el quinto aniversario del lanzamiento de los perfiles, Netflix quiere que puedas personalizarlos aún más. Las imágenes o iconos de perfil que se han estado usando estos últimos cinco años se han actualizado. Aquí tienes una muestra de cómo se verá ese rediseño de los iconos más populares entre los usuarios de la plataforma.

Netflix

Aunque lo que en realidad prefieras sea algo más personal, como escoger iconos entre los personajes de algunas de las series más populares de Netflix como Strange Things, Orange is the New Black, House of Cards, La casa de papel o The Defenders.

Reproduciendo: Mira esto: Las series de TV que más esperamos

"Los perfiles son la clave para crear una experiencia muy personalizada en Netflix. Al ver tu propio perfil, podemos resaltar sugerencias de series de televisión o películas que sabemos que no querrás perderte", explica la empresa en un comunicado de prensa para promover el uso de perfiles. "En caso de que todavía no tengas uno, te sugerimos que lo crees y personalices con un icono como Luke Cage, Crazy Eyes o algún otro de tus personajes preferidos".

Los nuevos iconos de perfil estarán disponibles durante las próximas semanas, tanto en la versión web de Netflix como en el app para teléfonos y televisores inteligentes.

Netflix

Yo estaba dudando entre el Profesor, de La casa de papel, o Black Cindy, de Orange is the New Black, pero creo que al final voy a decantarme por un Netflix clásico y quedarme con Claire Underwood, de House of Cards. ¿Y tú?

¿Eres adicto a Netflix? Tal vez quieras leer nuestra crítica de la sexta temporada de Orange is the New Black o de la segunda temporada de Luke Cage.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.