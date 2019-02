Agrandar Imagen WinFuture

Las tres variantes del Samsung Galaxy S10 aparecieron en documentos oficiales de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC), un proceso necesario antes de que un producto salga al mercado.

La documentación fue localizada por el sitio Droid-Life que no solo apunta a esta información, sino también destaca lo más importante como los números de modelo de los tres productos y la presencia de algunas novedades como la inclusión de Wi-Fi 6.

Los documentos mencionan los modelos SM-G970U que sería la versión asequible de los tres mejor conocida como Galaxy S10E; el segundo modelo mencionado, el SM-G973U, sería el modelo regular Galaxy S10 y el SM-G975U sería el Galaxy S10 Plus que se considera el mayor tamaño y mejores características técnicas.

Las hojas de especificaciones mencionadas incluyen la presencia del protocolo de conectividad 802.11ax, mejor conocido como Wi-Fi 6, ya que la alianza que regula esta tecnología optó durante 2018 pasar a nombres más fáciles de usar y con los que los usuarios se sientan más cómodos. El Galaxy S10 será uno de los primeros celulares con esta tecnología — según rumores, el iPhone 11 también tendrá esta conectividad.

La información no ofrece muchos más detalles o algo nuevo que antes desconocíamos — después de todo, los últimos meses no han dado tregua a las filtraciones de estos celulares. La buena noticia es que no falta mucho para ver oficialmente a estos celulares.

Samsung ya convocó a los medios a un evento el 20 de febrero en la ciudad de San Francisco donde anunciaría los tres Galaxy S10 y, además, daría un segundo vistazo al Galaxy Fold, su primer teléfono plegable.