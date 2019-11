Se filtra el nuevo uniforme de la selección mexicana –y es hermoso

View this post on Instagram

FootyHeadlines filtró la que sería la nueva playera de visita de México. La playera es blanca con verde y rojo, y está inspirada en el ya infame Condivo 20 que también usan selecciones como Rusia, Argentina, Suecia y Colombia. #Mexico #MiSeleccion #PasionYOrgullo #VamosMexico #FMF #Adidas #CreadoConAdidas #SoyMexico