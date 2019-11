Nuevo spinoff de The Walking Dead ya tiene nombre y fecha de estreno

Zach Dilgard/AMC

La tercera serie de la franquicia The Walking Dead ya tiene nombre. Se llama The Walking Dead: World Beyond y contará la historia de la primera generación que creció durante el Apocalipsis zombie y ahora han decidido dejar atrás su refugio para construir su propio mundo.

El nuevo spinoff será emitido en Estados Unidos por el canal AMC y su estreno está previsto para la primavera de 2020. Según publicó Variety el lunes, 25 de noviembre de 2019, la actriz Julia Ormond se unió al elenco de la serie, en el papel de la líder de una "fuerza grande, sofisticada y formidable" (según la sinopsis), que cuenta con tecnología, helicópteros y soldados para enfrentar a los zombies.

Además de la nueva World Beyond, la franquicia cuenta con la serie original The Walking Dead y el primer spinoff, Fear the Walking Dead.

El elenco principal del show incluye a Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston y Nico Tortorella. La serie fue cocreada por el otrora showrunner de The Walking Dead, Scott M. Gimple and Matt Negrete.