Problemas para Fitbit. La empresa que compró recientemente a Pebble se encuentra diseñando su nuevo reloj inteligente, que según Yahoo debería ya estar listo para ser lanzado pronto, aunque un problema de diseño surgido durante su producción lo harán retrasarse hasta otoño.

Según la fuente, el proyecto del nuevo smartwatch de Fitbit tuvo problemas al llegar a la producción, y es que un modelo considerado prototipo final, comenzó a dar problemas con el sensor GPS, el cual no funcionaba correctamente debido a que sus antenas no estaban ubicadas en un lugar apropiado.

"Fitbit tuvo que volver a la mesa de dibujo para rediseñar el producto para que el GPS obtuviera una señal fuerte", dijeron personas conocedoras de la situación a Yahoo.

Otros problemas del nuevo reloj inteligente de Fitbit estarían relacionados con su impermeabilidad. Yahoo asegura que no está claro si la empresa finalmente podrá hacerlo resistente al agua como el Apple Watch Series 2. Esto le haría ver como un producto inferior, algo que no le conviene a la empresa de dispositivos para vestir, sobre todo porque se mantiene en pie de guerra con los de Cupertino para no compartir los datos de sus usuarios con la plataforma de Salud de la compañía creadora del iPhone.

"Independientemente de si Fitbit logra hacerlo impermeable, creo que tienen que liberar el reloj a finales de este año", dijo la fuente de Yahoo. El último brazalete de la empresa, el Fitbit Alta HR, tampoco es resistente al agua, lo que realmente le quita un poco de interés a los potenciales compradores. Puedes leer nuestra opinión de este dispositivo aquí.

El nuevo reloj de Fitbit sería "muy retro"

Según Yahoo, el próximo reloj de Fitbit se parecerá mucho al Blaze, tendrá sus líneas retro e intentará competir con el Apple Watch. Su pantalla tendrá 1,000 nits de brillo, el GPS incorporado, monitorización de la frecuencia cardiaca, pagos y la capacidad de almacenar y reproducir música de Pandora.

Sin embargo algo en lo que Fitbit podría superar al Apple Watch Series 2 sería en la duración de la batería, con hasta cuatro días sin necesidad de carga.

Fitbit también quiere lanzar conjuntamente con el reloj unos auriculares similares a los Beats X de Apple, que además podrían colgarse alrededor del cuello.