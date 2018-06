El nuevo sistema de infoentretenimiento de GM se siente como un celular

Juan Garzón / CNET

Aunque la moda de los últimos años ha estado en la integración de Apple CarPlay y Android Auto a toda clase de vehículos, General Motors (GM) presenta una interesante opción con su nuevo sistema de carros que llega con la camioneta GMC Terrain 2018 y se extenderá a través de todo el portafolio de la empresa en los próximos años.

El nuevo sistema aún mantiene el soporte con Android Auto y CarPlay, pero tiene una interfaz muy similar a lo que estamos acostumbrados en nuestros celulares, permitiendo seleccionar con facilidad en la pantalla táctil, al igual que arrastrar iconos para organizarlos. Inclusive, no puedes borrar algunos apps preinstalados, como el app para llamadas.

El sistema ha sido desarrollado para que el sistema evolucione con el tiempo a través de actualizaciones de software.

La idea es mantener conectados a estos carros para que estén más informados y ofrecer más funciones, pero esto no significa que si no tienes una suscripción de datos no vas a recibir las actualizaciones, ya que la empresa permitirá actualizarlos ya sea que el carro se conecta a una red Wi-Fi o al Internet de tu celular.

Este sistema también permite personalizar la experiencia del usuario a través de cuentas individuales que están asociadas con tu la llave del carro. De esta manera, el carro ya te conoce, tiene tus apps favoritos organizados de la manera que te gusta y con tu información (como podrían ser las listas que tienes establecidas en Spotify), también genera ajustes del carro automáticamente, como el posicionamiento de la silla del conductor.

Esta información está almacenada en la nube para que al cambiar de un carro al otro tus preferencias se transfieran, pero también están almacenadas localmente para que tu carro actual pueda realizar los ajustes sin necesidad de Internet.

Otro aspecto que distingue a este sistema es el llamado Marketplace, una tienda digital que permite pedir comida, hacer reservaciones en restaurantes u hoteles, al igual que pagar en la gasolinera desde esa pantalla táctil del carro.

Tal y como sucede en un celular, necesitarás escoger qué es lo que quieres pedir y dónde, pero según tu ubicación el sistema también te sugerirá el más cercano y con el tiempo la sucursal que prefieres.

Además, el sistema se va ajustando para que tus pedidos favoritos se puedan solicitar con sólo un par de clics, ofreciendo también menos distracción.

El sistema de GM está también conectado con las tarjetas de puntos frecuentes de algunas tiendas y gasolineras, añadiendo automáticamente los puntos que vas acumulando a tu cuenta. Además, GM promete que no sólo ofrecerá las promociones tradicionales de esas tiendas y gasolineras, sino que también ofrecerá ofertas exclusivas.

Algunas de las empresas asociadas con GM para brindar funciones al sistema de sus carros son Dunkin' Donuts, McDonald's, Applebee's, Shell, ExxonMobil, al igual que servicios de música como Spotify y Pandora. Además, puedes encontrar apps de The Weather Channel, The Wall Street Journal, The New York Times, People, FOX Sports, USA Today, Dash Radio, The Washington Post, NPR One y Priceline.com

Durante el tiempo que lo pude probar, el sistema me pareció fluido para estar en un carro y los controles son muy amigables. Es muy interesante ver que esta clase de sistema tiene la capacidad de evolucionar con tu uso, con el tiempo y de vehículo en vehículo. Además, la empresa espera en un futuro integrar al menos un asistente de voz que permite interactuar mejor con este sistema de infoentretenimiento de sus carros.