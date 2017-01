El autor de 'Game of Thrones' cree que el nuevo libro saldrá en 2017

Agrandar Imagen Foto de HBO

Lograr que George R.R. Martin hable sobre la fecha de publicación de su próximo libro es tan difícil como convencer a Cersei Lannister de que se una a la Asociación de Padres y Maestros del colegio de sus hijos.

Es por eso que resultó toda una sorpresa cuando el martes de esta semana el autor respondió a una pregunta sobre The Winds of Winter, el sexto libro que integrará la saga Song of Ice and Fire que inspiró la serie de HBO Game of Thrones.

El aficionado que formuló la pregunta en el blog de Martin lo hizo de tal manera que el escritor no pudo esquivar el tema. El fanático escribió: "Te respeto inmensamente y no quiero que te precipites o publiques nada hasta que estés completamente satisfecho con el resultado. Dicho esto, ha pasado un año desde que recibimos una actualización sobre el tema. Has aplacado nuestra ansia con otro estupendo adelanto de un capítulo, y por ello estamos agradecidos. Pero, a menos que desees ser bombardeado con (mensajes) similares, me permito sugerirte que nos brindes otra actualización".

¡Y Martin le respondió! No exactamente de la forma en que la que los fanáticos podrían esperar, pero al fin y al cabo era una respuesta.

"No he terminado todavía, pero he progresado", escribió Martin. "Pero no tanto como esperaba hace un año, cuando pensaba que ya lo habría concluido. Creo que saldrá este año (pero, bueno, pensé lo mismo el año pasado)".

Esto quizás no sea mucho en la mayoría de las fanaticadas geek, pero ya que los fans de Martin están perennemente atrapados en un juego de "¿Dónde rayos está el próximo capítulo de Westeros?", la mera posibilidad de que el libro pudiera salir en 2017 fue una enorme noticia.

Los lectores han estado esperando The Winds of Winter desde 2011. Fue entonces cuando apareció A Dance With Dragons, el quinto libro de la saga, y algunos fanáticos esperaban que Martin tardara cinco años en escribir la nueva novela.

Pero 2016 llegó y se fue sin que apareciera el esperado libro. En septiembre pasado, una lista incorrecta en Amazon France afirmó que The Winds of Winter se pondría en venta en la primavera de 2017, pero ese rumor murió como Tywin Lannister en su excusado.

Con dos temporadas restantes, la serie de HBO ya se ha separado de la línea narrativa de las novelas de Martin, con la trama del show adelantándose a la de los libros. Restan dos temporadas de la serie, con los nuevos episodios listos para transmitirse a mediados de 2017, hayan "soplado" o no The Winds of Winter (los vientos de invierno) en las estantería de las librerías de todo el mundo.

