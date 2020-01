James Bond: Productora afirma que el personaje nunca será una mujer

Columbia Pictures

En julio de 2019 el diario británico The Daily Mail reportó que la actriz Lashana Lynch sería la nueva agente 007 en la película No Time to Die. Pero esta información no resultó ser cierta. En efecto, Lynch encarnará a una agente 00 en el filme pero James Bond, interpretado por Daniel Craig, seguirá llevando la insignia 007.

Ahora, en una entrevista concedida a Variety, Barbara Broccoli -- coproductora junto con su hermano Michael G. Wilson de la franquicia James Bond -- ha ratificado que el personaje, tal como lo concibió su creador Ian Fleming, nunca será una mujer.

"[James Bond] puede ser de cualquier color, pero es hombre", dijo Broccoli en la entrevista. "Pienso que debemos crear nuevos personajes para mujeres; que sean personajes femeninos fuertes. No estoy particularmente interesada en tomar un personaje masculino y luego hacer que una mujer lo interprete. Creo que las mujeres son mucho más interesantes que eso".

Esta nueva dirección de la franquicia -- más respetuosa de la mujer -- fue apuntalada en No Time to Die por la contratación de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve), quien escribió la versión final del guión de la película.

Broccoli lanzó otro bombazo en la entrevista al no descartar que, en el futuro, alguna película de James Bond pudiera estrenarse en una plataforma de streaming y no en una sala de cine. "Hacemos películas para las audiencias. Nos gusta pensar que la gente las verá principalmente en la gran pantalla; pero debemos mirar al futuro. Nuestros fanáticos son quienes dictan cómo desean consumir su entretenimiento. No podemos descartar nada, porque es la audiencia la que toma esas decisiones".

No Time to Die se estrena el 10 de abril en cines.