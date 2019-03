Nuevas HoloLens 2, locura flexible y el futuro de Netflix

James Martin/CNET

Semana de locura (y punto). Un equipo de CNET en Español en Barcelona capturó los mejores momentos de MWC 2019 y nos dejaron conocer todas las novedades flexibles que se presentaron en el evento, no sólo con el teléfono Huawei Mate X, sino que también hasta con el sombrero del conejo de Alicia en el País de las Maravillas.

Toda una maravilla es, realmente, que por fin los celulares muestran algún tipo de evolución. LG lanzó el LG V50 ThinQ que tiene una pantalla secundaria, y el LG G8 ThinQ te puede leer las venas para identificarte, cosas raras e interesantes.

Pero además de todo eso, vivimos el lanzamiento de las Microsoft HoloLens 2, que todavía no llegan para los consumidores, y que costarán US$3,500 con un uso mayormente profesional. ¿Serán algún día las gafas de realidad mixta algo que podamos utilizar? Todo parece indicar que esta tecnología aún es cara, pero se perfecciona para llegar a las masas.

Las nuevas gafas de Microsoft ahora son más cómodas y fácil de ajustarse y rivalizan con las Magic Leap, en un segmento que algún día nos dejará jugar y vivir como en las mejores películas de ciencia ficción.

Y algo que no fue ficción fueron los premios Oscar que se ganó Roma. Estuvo nominada a 10 premios y conquistó tres de ellos. Lamentablemente no ganó a mejor película, aunque sí mejor película de habla no inglesa. Pero, más allá de contentarnos por este avance del cine latinoamericano el análisis es ¿qué significa esto para Netflix?

La película introduce a los servicios de streaming dentro de una competición que Hollywood ha mantenido cerrada a las grandes producciones, pero ese panorama ha cambiado con el pasar del tiempo y nosotros en CNET en Español nos preguntamos: ¿será la norma que servicios como Amazon Video, Hulu y otros entren en este tipo de concursos?

No lo tenemos claro, aunque todo parece indicar que los servicios de streaming llegaron para hacer cambiar la industria del cine como la conocemos, y quién sabe si incluso hasta para crear sus propios premios.

