CNET

Los nuevos celulares de Samsung, Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus fueron presentados este miércoles con un diseño más refinado, pantalla curva y una actualización de especificaciones.

Sin embargo, hay algunas novedades en los Galaxy S8 que pasaron desapercibidas durante la presentación de Samsung. A continuación, listamos siete nuevas funciones del Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 que deberías conocer.

Zoom en la cámara con el disparador

El disparador de la cámara de los Samsung Galaxy S8 ahora también sirve para hacer zoom. Sólo lo tienes que mantener presionado y lo deslizas arriba o abajo para acercar o alejar.

Gestos en el lector de huellas

Aunque no está activo de manera predeterminada, es posible usar el lector de huellas para abrir o cerrar el panel de notificaciones.

2:27 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Widgets en la pantalla siempre encendida (Always On)

La pantalla siempre encendida de los Galaxy S8 ahora traen más opciones de personalización, incluyendo nuevos widgets que, por ejemplo, te permiten controlar la música.

Personalización de botones virtuales

Aunque no es lo mismo que ofrece el LG G6 o hasta Android O, el Galaxy S8 y el S8 Plus integran una función que te permite cambiarle el orden a los botones. De esta manera, si no te gusta que el botón de regresar esté a la derecha y el de apps recientes a la izquierda, estos se pueden invertir.

Bluetooth 5.0

El Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus son los primeros celulares a nivel mundial en integrar el nuevo estándar de conectividad Bluetooth.

Bluetooth 5.0 no sólo ofrece más rango de comunicación y mejor estabilidad, sino que también permite reproducir música de dos bocinas o audífonos Bluetooth de manera simultánea.

Encender la pantalla con el botón de Inicio invisible

Los botones virtuales desaparecen cuando un app ocupa toda la pantalla o generalmente cuando se apaga la pantalla.

Sin embargo, cuando la pantalla está apagada es posible seguir presionando en el área del botón de Inicio para encender la pantalla.

Esto no significa que puedas encender la pantalla con dos golpecitos como en el LG G6 o OnePlus 3T, sino que esta función es posible porque el área del botón de Inicio detecta la presión. Además, recibes una vibración que te indica que el comando ha sido recibido. Además, es posible añadir el botón virtual de Inicio a la pantalla siempre encendida para que sirva como guía.

Decoraciones para las fotos

En el app de la cámara, ahora encontrarás un icono de un muñeco, en el borde de lo que se está capturando y la sección del disparador, donde te permite activar diferentes decoraciones que puedes añadir a las fotos que estás tomando, incluyendo orejas y nariz de perros.