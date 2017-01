Agrandar Imagen Foto de Nintendo

¿Quieres la nueva y loca consola de juegos portátil de Nintendo antes que nadie? Aquí hay una forma de obtenerla: sal de tu casa en este momento, y fórmate en la tienda Nintendo World Store en Nueva York. ¿El motivo? A partir de este viernes 13 de enero a las 9:00 a.m. ET la compañía ofrecerá "una cantidad limitada de pedidos anticipados" de la nueva Nintendo Switch, según publicó en su cuenta de Twitter.

El momento no es una coincidencia: Nintendo se prepara para revelar la Switch en toda su gloria en una transmisión de video en vivo el jueves a las 8:00 pm PT / 11:00 pm ET, seguido de otra presentación el viernes por la mañana a las 6:30 am PT / 9:30 am ET para mostrar su nueva consola.

También es el comienzo de la gira estadounidense de Switch, que le llevará por seis ciudades importantes para darle al público una oportunidad de probar entre los primeros el sistema de videojuegos antes del lanzamiento oficial en marzo.

En cuanto a la oportunidad de realizar la compra anticipada el viernes por la mañana, suena realmente como la última oportunidad para Nintendo de hacer publicidad a su nuevo juguete que es difícil de encontrar. Es una estrategia que funcionó brillantemente con la Nintendo Wii original y que parece estar haciéndolo también con la mini NES Classic de US$60.

Nintendo no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre otras posibles ubicaciones de pedidos.