La nueva serie de Ghost in the Shell en Netflix ya tiene tráiler

Luego de que la actriz Scarlett Johansson diera vida al personaje en la película Ghost in the Shell (2017), la intrépida Mayor Kusanagi regresa al mundo del anime en la nueva serie de Netflix, Ghost in the Shell: Sac 2045, de la que dio a conocer su primer teaser el miércoles.

Es un show con un estilo diferente de animación al del clásico japonés de la animación Ghost in the Shell, de 1996. La serie está ambientada en el años 2045 tras la caída del capitalismo global y la Sección 9 —el equipo élite de la policía japonesa— realiza operaciones cibernéticas encubiertas.

La serie es dirigida por Shinji Aramaki (Appleseed) y Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), con Ilya Kuvshinow a cargo del diseño de personajes.

La serie Ghost in the Shell: Sac 2045 se estrena en Netflix en 2020, aún sin fecha definida.