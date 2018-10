Star Wars: la nueva serie con actores ya tiene nombre

Ralph Nelson Jr. /Lucasfilm Ltd.

Las noticias sobre la nueva serie de Star Wars con actores van a una velocidad digna del hiperespacio. El director Jon Favreau (The Jungle Book) publicó el miércoles en Instagram una imagen que revela detalles de este programa (del que es guionista y productor ejecutivo), que se transmitirá exclusivamente en Disney Play, la plataforma de streaming de Disney que debutará en 2019.

La publicación de Favreau en Instagram consiste en un texto titulado The Mandalorian, lo que sugiere que este será el título de la serie. Como se sabe, el famoso caza recompensas Boba Fett, así como su padre Jango Fett, provienen del planeta Mandalore, y ambos visten con la típica armadura de los guerreros de este planeta. Los mandalorianos, según la Star Wars Wiki, son un grupo predominantemente humano, con una larga tradición marcial y combativa. Son, si cabe la expresión, el equivalente de los espartanos de la Grecia antigua.

Según la página Web Gamespot se sabe que la nueva serie tiene lugar siete años después de los eventos de Return of the Jedi (1983) -- en la que Luke Skywalker logra finalmente restablecer el equilibrio en la Fuerza con la muerte del Emperador -- e introducirá a nuevos personajes.

El texto del director dice lo siguiente:

"Después de las historias de Jango y Boba Fett, otro guerrero emerge en el universo de Star Wars. The Mandalorian (El mandaloriano) se desarrolla luego de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. Seguimos las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República..."

Disney no ha informado sobre la fecha exacta en 2019 del lanzamiento de Disney Play ni tampoco cuándo se estrenará esta serie con actores de Star Wars. La compañía sí reveló que también lanzará en esta plataforma de streaming nuevos episodios de la serie animada Star Wars: The Clone Wars así como varios shows con actores basados en personajes de Marvel.

Favreau ha sido hombre muy ocupado en Disney durante 2018. Además de crear y producir esta nueva serie con actores de Star Wars también aportó su voz al personaje de Rio Durant en Solo: A Star Wars Story y dirige una nueva adaptación de The Lion King, prevista para estrenarse en 2019.

La página Web Making Star Wars reportó el rumor de que el actor chileno Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones) es la principal opción de Lucasfilm para el papel protagonista de The Mandalorian, aunque luce poco probable debido a que Pascal participa actualmente en el rodaje de la película Wonder Woman 1984, la secuela de la exitosa película de 2017.

