10 novedades del Samsung Galaxy S8

El Samsung Galaxy S8 y el Galaxy S8 Plus llegan con un diseño refinado y un montón de novedades importantes que los posicionan muy bien frente a la competencia.

A continuación, recopilamos las principales 10 novedades de los Samsung Galaxy S8.

No hay versión con pantalla plana

A diferencia de los S7 y S6, los dos nuevos Galaxy S8 tienen pantalla curva, así que no hay una versión plana que puedas escoger en esta ocasión. Es por esto que en ahora tampoco llegó un Galaxy S8 Edge como algunos esperaban.

Pantalla y diseño

No solo el Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus tienen pantalla curva, sino que esa hermosa pantalla Super AMOLED casi no tiene bordes o biseles.

Además, los Galaxy S8 integran un diseño simétrico que los hacen sentirse muy bien en la mano y ayudan a que nuestros dedos no bloqueen la pantalla por error, ni activen funciones "sin querer queriendo".

Adiós botones capacitivos y físicos en la parte frontal

Esos botones capacitivos y el físico han estado desde el primer Galaxy S, pero con la llegada del Galaxy S8 la empresa se despide de ellos.

En esta ocasión, la empresa integra botones virtuales (a través de software en la pantalla) y permite que el área del botón de inicio pueda detectar la presión para que pueda, por ejemplo, encender la pantalla como lo harías si tuviera un botón virtual.

Lector de huellas en la parte trasera

La carencia de este botón físico en el panel frontal llevó a que Samsung tuviera que reposicionar el lector de huellas y ahora se ha colocado en la parte trasera.

Lector de iris y reconocimiento fácil

Aunque este posicionamiento del lector de huellas no es el mejor porque está al lado de la cámara, Samsung integró el mismo lector de iris del Galaxy Note 7 para permitir desbloquear el celular o acceder a cuentas con mayor seguridad.

Además, Samsung incluyó el reconocimiento facial para desbloquear el celular cuando el usuario no quiera usar el lector de huellas.

USB-C

Samsung se despide del tradicional puerto microSD para integrar el nuevo USB-C y esto es bueno.

Este conector no solo es reversible para facilitar la conexión, sino que también tiene el potencial de transmitir datos y electricidad más rápidamente. Además, permite hasta cargar un celular con otro.

Cámara frontal

La cámara trasera no tuvo grandes cambios en esta ocasión, pero la cámara frontal sí lo hizo.

Samsung no solo incrementó la resolución de 5 a 8 megapixeles en la cámara frontal, sino que también integró enfoque automático con detección de rostro para ofrecer mejores resultados.

Bixby

El nuevo asistente virtual de Samsung te permite controlar la interfaz de tu celular o hacer tareas que generalmente harías a través de la pantalla táctil.

Además, puede reconocer objetos para ofrecerte más información, aunque al menos por ahora no habla español.

Samsung DeX

Con el nuevo dock Samsung DeX, puedes convertir a tu Galaxy S8 o Galaxy S8 Plus a una computadora de escritorio.

Esto significa que el celular se convierte principalmente en la CPU, mientras que un monitor externo (prácticamente cualquiera) ofrece una interfaz modificada que se asemeja a la experiencia que ofrece una computadora de escritorio, pero ejecutando apps de Android.

Actualización de especificaciones

Como ya es costumbre, Samsung también actualizó muchas de las especificaciones base del celular, incluyendo su procesador (para incluir un Snapdragon 835 o Exynos 8895), aumentar el almacenamiento (incluye ahora 64GB como base en lugar de 32GB) y otras mejoras.