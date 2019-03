Las mejores novedades del Galaxy S10 y S10 Plus

Los nuevos Galaxy S10 y S10 Plus cambian en diseño y agregan especificaciones novedosas que les convierten en dispositivos que con facilidad podrán enfrentarse a grandes adversarios y además ganarse tu interés.

Nosotros ya hemos comparado el Galaxy S10 con el iPhone XS y el Galaxy S10 Plus con el iPhone XS Max, por eso ahora te vamos a contar -- sin enemigos de este celular cerca -- las novedades que más nos han gustado y que podrías valorar a la hora de comprar un dispositivo.

Sensor de huellas ultrasónico

Una de las grandes novedades de los Galaxy S10 y S10 Plus es que ambos teléfonos cuentan con sensor de huellas en pantalla. Pero a diferencia del que poseen el OnePlus 6T y el Huawei Mate 20 Pro, estos dispositivos de Samsung tienen un sensor ultrasónico de Qualcomm, que utiliza una tecnología que analiza tu huella y utiliza un rebote de ondas capaz de capturarla a través de un dedo sudado, en la oscuridad o a la luz del día.

En mis pruebas los sensores ópticos de los otros teléfonos eran imprecisos y fallaban muchas más veces. Lee aquí todo sobre la diferencia entre el sensor ultrasónico de los Galaxy S10 y el sensor óptico.

Carga inalámbrica reversible

Aunque podría no ser una novedad porque otras empresas ya la habían introducido, la carga inalámbrica reversible ahora se populariza con la introducción de Samsung de esta tecnología en los Galaxy S10. En particular, algo interesante es la posibilidad de que el dispositivo cargue otros celulares e incluso tus audífonos inteligentes.

La función se activa en el menú, y es necesario que tengas al menos 30 por ciento de carga.

Cámaras

Ambos teléfonos de Samsung incluyen ahora una triple cámara trasera. Además de tener un sensor regular, poseen uno gran angular, e incluyen zoom óptico de hasta 2X. Samsung ha incluido dentro de la inteligencia artificial de la cámara una opción de modo nocturno, que mejora las fotografías tomadas cuando hay menos luminosidad.

Los Galaxy S10 y S10 Plus también tienen un nuevo modo llamado "Instagram", que permite hacer fotos en las que puedes incluir AR Emojis y otros efectos del celular. Una diferencia entre estos dos dispositivos radica en la cámara frontal: el S10 tiene una simple, mientras que el S10 Plus tiene una doble.

Más pantalla

Algo interesante de la evolución de la familia Galaxy radica en el panel. En esta oportunidad ambos tienen pantalla curva, a lo que sumamos un pequeño orificio en la pantalla para la cámara, que varía un poco según el modelo, como explicamos anteriormente. Su resolución y comportamiento en general nos han encantado.

Versión de cerámica

Samsung lanzó por primera vez una versión de cerámica, en este caso del Galaxy S10 Plus, que no sólo incluye más memoria RAM o almacenamiento, sino que añade este material que es más sólido y lujoso. Entre los beneficios de este se encuentra que permite una buena transmisión de las ondas provenientes de las redes o la señal Wi-Fi y no se recalienta. Echa un vistazo aquí a otros teléfonos de cerámica que salieron antes que este de Samsung.