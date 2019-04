La colonia de abejas en el techo de Notre Dame sobrevivió al incendio

Beeopic/Instagram

Tras el incendio que devastó la catedral de Notre Dame el pasado lunes, por fortuna, no se registraron fatalidades humanas --y al parecer, tampoco de abejas.

Nicolas Geant, el apicultor que cuida de unas 180,000 abejas que viven en tres colmenas en la sección sur de la azotea de la catedral, aseguró que los insectos sobrevivieron al incendio, reportó la agencia de noticias AP el viernes 19 de abril.

"¡Nuestras abejas en la catedral de Notre Dame siguen vivas! ¡Confirmación de los administradores del sitio!", escribió Geant el jueves en la cuenta de Instagram, Beeopic, dedicada a estos insectos. El apicultor comenzó a cuidar de estas abejas en 2013, como parte de un esfuerzo municipal para que creciera la población de abejas en París.

Las abejas no tienen pulmones, por lo que no corren riesgo de morir por inhalación de humo, como ocurre con los humanos y otros animales. Lo que probablemente ocurrió, explicó Geant, fue que el dióxido de carbono las durmió y, por suerte, el calor no las mató, quizá porque el fuego no llegó a calentar intensamente la cera de las colmenas. Al parecer, las abejas europeas no abandonan su panal aún estando en peligro, sino que se quedan para proteger a la reina.

Según la AP, los 75 kilos (unas 165 libas) de miel que producen estas abejas se vende a los empleados de la catedral de Notre Dame.