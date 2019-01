Nos montamos en nuestro primer Lyft autónomo en Las Vegas

John F. Martin

Los autos sin conductor ya están aquí y poco a poco avanzan hacia su masificación. Una prueba de ello es, sin duda, el avance de Tesla y de otras grandes empresas que apuestan por esta tecnología, incluyendo Waymo, de Google e incluso Apple, además de los fabricantes de autos más populares del mundo. Nosotros optamos por montarnos por primera vez en un carro autónomo en la ciudad de Las Vegas.

Aquí, en la ciudad que nunca duerme, Lyft y Aptiv cerraron un acuerdo y pusieron 30 autos autónomos a disposición del público desde enero de 2018. Desde entonces, han completado 30,000 viajes y han recibido un promedio de 4.7 estrellas de 5 posibles por parte de los clientes, según me explicó Lyft.

Marta Franco / CNET en Español

Actualmente las pruebas en Estados Unidos con autos autónomos obligan a la empresa a Lyft a mantener un conductor de seguridad. En nuestro viaje Brandon, un conductor con más de 10 años de experiencia y un representante de Aptiv, nos acompañaron sentados en la parte frontal del auto. Durante el viaje nos explicaron cómo funciona el vehículo. Marta Franco, nuestra productora, documentó todo el viaje en video, sentada en la parte trasera conmigo.

Checa nuestro video (aquí abajo) –y sigue leyendo para que conozcas todos los detalles sobre nuestra experiencia.

Mi primera experiencia en un auto autónomo

Los autos de Aptiv no son como esos carros enormes de Google con todos esos radares. Esta empresa ha trabajado para incorporar 21 sensores y dos cámaras de tal manera de que te parezca un vehículo normal. Esto hace que cuando lo vi por primera vez sintiera confianza, porque no parecía que me estaba montando en una nave espacial.

Este auto configurado por Aptiv para ser autónomo es el modelo BMW 540. Por dentro tiene una pantalla para que el copiloto vea el recorrido del vehículo y delante, justo en el tablero, encontramos otra pantalla, que refleja el trabajo de todos los sensores del vehículo y que nos muestra cómo la computadora de abordo sabe si hay peatones cruzando, o si el semáforo está en rojo.

Brandon, el conductor de seguridad de nuestro vehículo de Lyft solo tuvo que conducir por su propia cuenta cuando entramos en propiedad privada. Nuestra partida fue desde el Hotel Mandalay Bay y el final del viaje fue en el Hotel Aria. Eso significa que en la salida y la entrada a estos hoteles el chofer tomo el poder del auto.

En el resto del transcurso, pude observar como el conductor no necesitaba dirigir el vehículo, frenar o acelerar, porque el carro podía conducirse todo, simplemente bajo su supervisión. No experimenté movimientos inesperados ni frenazos sin sentido.

Esta ha sido una experiencia agradable y sin mayores inconvenientes, que nos deja claros que el futuro de los autos autónomos tiene mucho potencial, y que abre una serie de interrogantes como por ejemplo: ¿a qué se dedicarán en el futuro los conductores?

