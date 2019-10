Un popular servicio de VPN confirma una violación masiva de datos

Denys Prykhodov/Shutterstock

NordVPN, un conocido servicio de redes virtuales privadas (VPN por sus siglas en inglés), informó el lunes en su blog de que fue víctima de una violación de datos en 2018. La compañía asegura que el impacto de este hackeo no ha sido de gran alcance pero que aún así planea aumentar sus esfuerzos de seguridad.

De acuerdo con NordVPN, el atacante accedió a un servidor dentro de un centro de datos de Finlandia que estaba alquilando a un proveedor no identificado. La compañía dice los nombres de usuario o contraseñas de los usuarios no se han visto comprometidos. La empresa señala que ha cancelado su contrato con el centro de datos en Finlandia donde se produjo la violación y que además, ha verificado que no se haya accedido a ningún otro de sus servidores de manera similar.

"Estamos tomando todos los medios necesarios para mejorar nuestra seguridad. Nos hemos sometido a una auditoría de seguridad y estamos trabajando en una segunda auditoría" dijo la compañía en un comunicado enviado a la prensa el 21 de octubre. Las VPN son servicios de navegación privada útiles para proteger tu privacidad pero entrañan riesgos.

De acuerdo con una investigación llevada a cabo por el portal especializado Top10VPN, hay una lista con un total de diez VPN para teléfonos Android sospechosas, que tienen más permisos de los que realmente necesitan, lo que puede poner en riesgo la privacidad de los usuarios.