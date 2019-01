Roma hace historia en las nominaciones a los premios Oscar 2019

Carlos Somonte/Netflix

La película mexicana Roma hizo historia en las nominaciones a los premios Oscar 2019 anunciadas el martes, al recibir 10 postulaciones, entre ellas la rara distinción de ser nominada a mejor película y mejor filme de habla no inglesa. Su director Alfonso Cuarón también fue reconocido como director, cinematógrafo y guionista, así como las actrices Yalitza Aparicio (actriz principal) y Marina de Tavira (actriz en rol secundario).

Además, Roma igualó el récord del filme chino Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) como la película de habla no inglesa que recibe más nominaciones a los premios Oscar. Roma es apenas el quinto filme en la historia de los Oscar que es nominada a mejor película y mejor filme de habla no inglesa. Los cuatro títulos que lo lograron (Z, 1969; Life is Beautiful, 1998; Crouching Tiger, Hidden Dragon, 2000; y Amour, 2012) ganaron la categoría de filme extranjero pero no como mejor película.

Las 10 nominaciones de Roma se unen a las 10 nominaciones de The Favorite para ubicar a estos dos filmes con los títulos con más postulaciones a la edición 91 de los premios que concede la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood.

Les siguen en número de nominaciones: A Star is Born (8), Vice (8), Black Panther (7), BlacKkKlansman (6), Bohemian Rhapsody (5) y Green Book (5). Entre las sorpresas: Netflix obtuvo 14 postulaciones (10 para Roma y cuatro para The Ballad of Buster Scruggs).

Otra novedad: Black Panther se convirtió en la primera película basada en un cómic que recibe un nominación a mejor película del año en los Oscar.

La actriz Tracee Ellis Ross (Blackish) y el actor Kumail Nanjiani (Silicon Valley) anunciaron el martes las nominaciones a la edición 91 de los premios Oscar de la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood.

Mejor película

Roma

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Vice

Green Book

A Star is Born

BlacKkKlansman

The Favorite

Dirección

Alfonso Cuarón - Roma



Adam McKay - Vice

Pawel Pawlikowski - Cold War

Spike Lee - BlacKkKlansman

Yorgos Lanthimos - The Favorite

Actor principal

Bradley Cooper - A Star is Born

Christian Bale - Vice

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Green Book

Willem Dafoe - At Eternity's Gate



Actriz principal

Glenn Close - The Wife



Lady Gaga - A Star is Born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman - The Favorite

Yalitza Aparicio - Roma

Mejor película animada

Isle of Dogs

Incredibles 2

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse



Cinematografía

Cold War

Roma

A Star is Born

The Favorite

Never Look Away

Película extranjera

Roma (México)



Cold War (Polonia)

Cafarnaúm (Líbano)

Shoplifters (Japón)

Never Look Away (Alemania)

Maquillaje

Border



Mary Queen of Scots

Vice

Efectos visuales

Avengers: Infinity War



Solo: A Star Wars Story

Ready Player One

Christopher Robin

First Man

Guión adaptado

If Beale Street Could Talk



A Star is Born

BlacKkKlansman

The Ballad of Buster Scruggs

Can You Ever Forgive Me?

Guión original

First Reformed



Roma

Green Book

The Favorite

Vice

Canción original

Black Panther



A Star is Born

Mary Poppins Returns

RBG

The Ballad of Buster Scruggs

Diseño de producción

Black Panther



Mary Poppins Returns

First Man

The Favorite

Roma

Edición de sonido

Black Panther



Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Quiet Place

Mezcla de sonido

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Star is Born

Roma



Largometraje documental

Free Solo



Minding the Gap

RBG

Of fathers and sons

Hale County This Morning, This Evening

Cortometraje documental

A Night at the Garden

Black Sheep

Lifeboat

End Game

Period. End of Sentence



Actor en un papel de reparto

Mahershala Ali - Green Book

Adam Driver - BlackKklansman

Sam Elliott - A Star Is Born

Richard E. Grant - Can Your Ever Forgive Me?

Sam Rockwell - Vice



Actriz en un papel de reparto

Amy Adams - Vice

Regina King - If Beale Street Could Talk

Marina de Tavira - Roma

Emma Stone - The Favorite

Rachel Weisz - The Favorite

Diseño de vestuario

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favorite

Mary Poppins Returns

Mary Queen of Scots

Edición

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favorite

Green Book

Vice

Banda sonora original

Black Panther

BlackKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

Cortometraje animado

Animal Beahviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Cortometraje de acción en vivo

Detainment

Madre

Fauve

Marguerite

Skin

La gala de los Oscar 2019 no tendrá animador principal, luego de que el comediante Kevin Hart, quien había anunciado que sería el anfitrión del evento, declinara la oferta tras hacerse públicos unos tuits homofóbicos publicados años atrás.

La entrega de los premios de la edición 91 de los Oscar 2019 tendrá lugar el domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, California, y será transmitida en Estados Unidos por la cadena ABC.

