Nomadland: La nueva de Frances McDormand hará que te plantees el minimalismo

Cortesía de TIFF

Con Nomadland, la directora y guionista china afincada en California Chloé Zhao se ha llevado ya un premio del público en el Festival Internacional de Cine de Toronto y el León de Oro en Venecia. Pero la lista de reconocimientos no terminará aquí. Zhao podría hacer historia convirtiéndose en la primera mujer asiática en recibir una nominación al Oscar a la mejor dirección.

Es un honor que Zhao debería haber recibido ya por su película anterior, The Rider. Tal como hizo en ese título, Zhao mezcla en Nomadland ingredientes y personajes reales en una historia de ficción realizada con presupuesto modesto y en la que se prima la fotografía de paisajes naturales.

La ganadora de dos premios Oscar por su trabajo en Fargo y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Frances McDormand, podría hacerse con una nueva nominación al Oscar este año por su interpretación en esta película. McDormand es Fern, una mujer de sesentaitantos años que se ve obligada a abandonar el pueblo y la casa que fueron su hogar durante décadas y vivir en una furgoneta, echándose a la carretera. "No soy homeless (sin hogar), solo houseless (sin casa)", explica su personaje sobre su curioso estado.

Nomadland se basa en el libro de prosa no narrativa de Jessica Ruder del mismo título. La película explora el movimiento nómada vehicular, sobre todo entre estadounidenses en edad de jubilación que deciden vivir en la carretera, en sus automóviles, para ahorrar dinero y tener mayor libertad. Es un estilo de vida que prima la simplicidad, el minimalismo y la conexión con la naturaleza.

Zhao no se separa de su protagonista y lleva al espectador a lo largo de todo su recorrido, de trabajo temporal en trabajo temporal. Trabajos a menudo escogidos en función de lo sencillo que resulte aparcar y poder vivir en determinado lugar. Fern aprende a afrontar esta nueva etapa como empleada en una planta de distribución de Amazon durante la época navideña y realizando tareas de limpieza de un parque natural. Su viaje de un lugar a otro la lleva del desierto de Arizona, que Zhao fotografía hermosamente durante el crepúsculo, hasta el oeste, para acabar entre bosques de secuoyas rojas en la costa del Pacífico Norte estadounidense. La película no deja de tener una estructura cíclica. Incluso la vida atípica de Fern acaba teniendo una cierta rutina.

Cortesía de TIFF

Nomadland se ha rodado en localizaciones reales en Dakota del Sur, Nebraska, Nevada, Arizona y California.

La película cuenta con personajes reales como Linda May y Swankie, dos de las mujeres también nómadas que Fern conoce y que te robarán el corazón. Gracias a los consejos de Linda May, Nomadland nos transporta hasta el campamento Rubber Tramp Rendezvous, un encuentro para nómadas que se celebra anualmente en Arizona y donde se pueden aprender cosas como los 10 mandamientos de aparcar sin ser visto para poder pasar la noche en un lugar o cómo lidiar con los excrementos cuando el cuarto de baño de tu hogar consiste en simplemente un cubo de plástico.

"Lo que los nómadas están haciendo no es tan diferente de lo que hicieron los pioneros. Es parte de una tradición americana", explica la hermana de Fern en la película en el momento en el que se reconcilia con las decisiones que ha tomado Fern. Y en realidad Nomadland tiene muchos ingredientes de dos géneros tan intrínsicamente americanos como son la road movie y el western, sobre todo en su retrato del paisaje del oeste estadounidense.

Lo único que no acaba de funcionar en Nomadland es David Straitharn. El actor es otro de los pocos actores profesionales del filme junto a McDormand. Pero así como McDormand se transforma de inmediato en Fern, encaja perfectamente en este universo y pasa de ser oscarizada estrella de Hollywood a simplemente mujer tratando de decidir qué hacer con el resto de su vida. Strathairn no llega a habitar su personaje con la misma autenticidad. Cuando él está en la pantalla, no dejas de poder ver al actor de Good Night, and Good Luck. y que ha interpretado una multitud de papeles secundarios en las últimas décadas.

En todo caso, Zhao nos pide con esta historia que nos maravillemos con las cosas simples que nos rodean, con la naturaleza. Te vas a replantear tus muchas posesiones y tu fijación por los bienes materiales. Y te van a entrar todavía más ganas de salir de casa y explorar el planeta en el que vivimos en un año en el que en realidad no es la mejor idea hacerlo.

Está previsto que Nomadland se estrene en cines en Estados Unidos el 4 de diciembre. El próximo proyecto de Zhao tras las cámaras es la superproducción de Marvel The Eternals, que se estrenará el 5 de noviembre de 2021.