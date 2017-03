Nokia confirma que sus teléfonos llegarán a Estados Unidos

Nokia lanzará sus nuevos teléfonos en varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos.

A través de un tuit respondiendo a un curioso fanático de la marca, Nokia confirmó que su estrategia es la disponibilidad global, por lo que sus teléfonos sí llegarán a EE.UU., a pesar de que la región se distingue por enfocarse en teléfonos gama alta, dejando en segundo plano la gama media y baja.

@QQwill We're planning on a global release so yes they will be. Get the latest updates by registering at https://t.co/waNGfPppQ8