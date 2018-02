El amor por los celulares retro rinde frutos a Nokia

¿Te acuerdas de cuando los teléfonos solían ser divertidos? HMD Global, la startup encargada de fabricar los teléfonos Nokia, sí que se acuerda.

La empresa nos recordó de la faceta divertida de los teléfonos durante la edición de MWC el año pasado, cuando relanzó el nostálgico 3310. Y este año, repitió la estrategia al lanzar la edición 2018 del Nokia 8110, conocido como el teléfono banana que ganó fama en la película The Matrix.

Para HMD, estos teléfonos nostálgicos afirman ciertas características de la marca: que son divertidos, juveniles y retro, y que no se toman muy en serio.

Y esta clase de energía es muy útil cuando se está en el ruedo de los teléfonos inteligentes y tu empresa no es Apple o Samsung. El segmento está lleno de teléfonos económicos, pero Nokia tiene la ventaja de ser una marca establecida, aun cuando su relevancia ha opacado un poco. El divertirse un poco es clave para revivir la nostalgia y atraer una nueva nueva base de consumidores.

Pero la otra cara de la moneda de esta estrategia que realza lo retro es que le quita el brillo de otros anuncios (algo que pasó el año pasado en MWC). Nokia presentó otros cuatro teléfonos en la feria de este año, aunque no te has enterado de esto si te has fijado solo en los titulares.

"Está todo bien, no estoy preocupado", dijo Juho Sarvikas, presidente de producto, en una entrevista el martes. La gente se emociona con todo lo que está en la cabecera del mercado, como el teléfono insignia Nokia 8 Sirocco, añadió. También cree que la gente entenderá la importancia del superasequible Nokia 1 (que se espera cueste unos US$85), porque ese segmento del mercado es amplio y no está bien servido.

Andrew Hoyle/CNET

"Todos los dispositivos deben tener su propio carácter", dijo. "No se trata solamente del precio y las funciones, sino hacer algo totalmente único y divertirnos un poco en le proceso".

La industria de los teléfono suele tomarse demasiado en serio, y la distinción entre los dispositivos se puede hacer un tanto borrosa. Esto explica por qué la gente se emociona cuando ve señales de novedad.

"En un mar de monotonía de teléfonos inteligente, no es sorpresa que los consumidores se emocionen con un poco de nostalgia", dijo el analista Ben Wood, de CCS Insight.

Reproduciendo: Mira esto: Nokia 8110: Vuelve el 'banana phone' en MWC 2018

Es cierto que la gente está pidiendo algo distinto al clásico rectángulo negro. Tomen en cuenta la emoción que está suscitando el teléfono que se dobla de Samsung.

El 8110, por su parte, es quizá más inusual que innovador. Pero lo que es más importante es su capacidad de captar la imaginación de la gente, algo que beneficia la imagen de Nokia. "El 3310 fue un gran éxito el año pasado y ayudar a revivir la marca Nokia en la conciencia de los consumidores de una manera espectacular", dijo Wood.

HMD quizá no pueda aprovechar de esta ola retro eternamente. Pero una vez que establezca una nueva base de fanáticos, no necesitará de la nostalgia. Dos tercios de los teléfonos que vendió el año pasado fueron comprados por consumidores menores de 35 años, dijo el presidente ejecutivo de la empresa, Florian Seiche. Estos son consumidores que compran los teléfonos no por nostalgia.

Pero los números sólo cuentan una porción de la historia. El analista de la firma IHS Markit Wayne Lam calcula que HMD ha vendido menos de 6 millones de teléfonos Nokia en el pasado año. Aunque esta cifra no se compara con los 77 millones de iPhone que Apple vendió en el trimestre pasado, sí marca un fuerte inicio para una empresa que esencialmente está empezando de cero.

HMD tiene enfrente una gran montaña que escalar antes de alcanzar su meta de estar entre las cinco primeras fabricantes de teléfonos a nivel global. Pero, al menos, parece que está disfrutando de este proceso.

Reproduciendo: Mira esto: El Nokia 8110 enfrenta al Nokia 3310: ¿Cuál es mejor?

