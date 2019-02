Nokia presentó cinco nuevos celulares en MWC 2019

HMD Global, la empresa que se encuentra detrás de la fabricación de los teléfonos con la marca Nokia, también ha querido aprovechar el fin de semana previo al arranque del Mobile World Congress para mostrar sus nuevos productos para este 2019.

El evento tuvo lugar a las cuatro de la tarde del domingo. HMD convocó a toda la prensa internacional para dar a conocer los cinco nuevos celulares que ampliarán su catálogo para este año. El presidente ejecutivo de HDM Global, Florian Seiche, subió al escenario para contar algunos detalles sobre el estado actual de los teléfonos Nokia en el mercado.

Seiche habló de la importancia de la compañía dentro del segmento de los feature phones y de sus esfuerzos por ser de los primeros en actualizar sus celulares a nuevas versiones de Android según van llegando.

Tras aportar esta información, Seiche dio paso a Juho Sarvikas, jefe de producto de Nokia, quien presentó los verdaderos protagonistas del día: sus nuevos teléfonos Nokia 4.2, Nokia 9, Nokia 3.2, Nokia 210 y Nokia 1 Plus.

El primero en ser presentado fue el Nokia 210, un teléfono muy básico que llegará al mercado por US$35. Despés siguió el Nokia 1 Plus, la versión mejorada del Nokia 1 que la compañía presentó el pasado año.

Los siguientes en llegar fueron los nuevos Nokia 4.2 y Nokia 3.2, dos teléfonos que se sitúan en la gama de entrada, y por último el Nokia 9, un teléfono superior a todos los presentados que cuenta con cinco cámaras traseras y que llegaría con un precio de cerca de US$675.

CNET en Español estará en febrero en Barcelona para traerles todos los detalles del Mobile World Congress en esa ciudad.

