Así luce el comercial de Nokia para la nueva película de James Bond

Combatir a la organización Spectre será más fácil con una red 5G. Esa es la moraleja del comercial que Nokia produjo para No Time to Die, la nueva película del agente 007 y la última en la que el actor Daniel Craig interpretará a James Bond.

Ya desde marzo de 2020 se sabía que el Nokia 5G era el teléfono oficial de la nueva película de James Bond, aunque en el filme también aparecerán los otros celulares Nokia como el Nokia 7.2 y el Nokia 3310.

El comercial está dirigido por la realizadora Amma Asante y tiene como protagonista a la actriz Lashana Lynch, quien interpreta a Nomi, la nueva agente 00 en No Time to Die. En el spot publicitario, la agente Nomi interactúa con el teléfono a través de comandos de voz y todas las operaciones que realiza con el teléfono (tomar fotos, enviarlas a su sede, calcular distancias) son veloces.

Es significativo que el comercial no emplee al propio James Bond (Craig) sino que recurra a un nuevo personaje de la franquicia, desconocido para los aficionados del agente 007. Aparte de darle un tono más diverso e inclusivo a No Time to Die, hace pensar que la agente Nomi (Lynch) pudiera ser la protagonista de su propio spinoff.

Además de Craig y Lynch, No Time to Die incluye en su reparto a Ana de Armas, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Naomi Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear y Rami Malek (Bohemian Rhapsody), quien interpreta al nuevo villano.

La sinopsis oficial de No Time to Die es: "Bond (Craig) ha dejado el servicio secreto y lleva una vida tranquila en Jamaica. Su paz es efímera cuando su viejo amigo Félix Leiter (Jeffrey Wright), de la CIA, aparece pidiendo ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser más traicionera de lo que parecía, conduciendo a Bond ante un misterioso villano armado con una nueva tecnología peligrosa".

No Time to Die se estrena el 20 de noviembre de 2020 en cines.